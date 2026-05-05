เอพี ไทยแลนด์ จับมือ DOS Life เปิดตัว “Water Quality Innovation” ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่มาพร้อมความยั่งยืน

เอพี ไทยแลนด์ เดินหน้ายกระดับ Green Supply Chain จับมือ DOS Life ผู้นำด้านนวัตกรรมระบบจัดการน้ำ ร่วม Co-create โซลูชัน “Water Quality Innovation” นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อการอยู่อาศัยแบบครบวงจร ผ่าน 3 มิตินวัตกรรมการจัดการน้ำ เชื่อมโยงตั้งแต่ระบบน้ำสะอาดภายในบ้าน จนถึงการบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เพื่อคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า ยกระดับ Living Quality สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิต สุขอนามัย และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
นายเมธา รักธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาฯของไทยกล่าวว่า เอพี ไทยแลนด์ มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัย ภายใต้วิสัยทัศน์ “EMPOWER LIVING –ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้” โดยขับเคลื่อนองค์กรผ่านยุทธศาสตร์“CO DE OF IN-DEPTH UNDERSTANDING” ที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจชีวิตผู้คนอย่างลึกซึ้งในทุกมิติ พร้อมต่อยอดผ่านหนึ่งในเสาหลักสำคัญอย่าง Code of Sustainable Impact ซึ่งมุ่งยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนของอุตสาหกรรม ผ่านการบูรณาการแนวคิด ESG ในทุกกระบวนการพัฒนาอสังหาฯคุณภาพ
Water Quality Innovation รายแรกในไทย เอพี ไทยแลนด์ x DOS Life พลิกมิติการจัดการน้ำเพื่อการอยู่อาศัยยั่งยืน
ล่าสุด เอพี ไทยแลนด์ ต่อยอดเป้าหมายในการสร้าง Green Supply Chain ขยายเครือข่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และวัสดุก่อสร้าง (Strategic Sustainability Partners) ด้วยการร่วมมือกับบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบจัดการน้ำครบวงจร ภายใต้แบรนด์ DOS Life ผู้นำด้านนวัตกรรมระบบจัดการน้ำในการร่วม Co-create โซลูชัน “Water Quality Innovation” นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อการอยู่อาศัยแบบครบวงจร (End-to-end Solution) ครอบคลุมการจัดการคุณภาพน้ำครบ 3 มิติ เชื่อมโยงตั้งแต่ระบบน้ำสะอาดภายในบ้าน จนถึงการบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง มุ่งสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิต สุขอนามัย และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับ Living Quality
3 มิตินวัตกรรมการจัดการน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า
มิติที่ 1: ระบบน้ำสะอาดภายในบ้าน (Clean Water Solution) มุ่งยกระดับคุณภาพน้ำสะอาดภายในบ้าน ให้เป็นจุดเริ่มต้น ของสุขภาวะที่ดีของผู้อยู่อาศัย ด้วยการเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่เลือกใช้ DOS Natura Water Pac All-in-One นวัตกรรมที่ผสานถังเก็บน้ำ ปั๊มน้ำ และเครื่องกรองน้ำไว้ในหนึ่งเดียว ช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้งได้ถึง 50% พร้อมเทคโนโลยี Silver Combac Antimicrobial ที่ยับยั้งแบคทีเรียและจุลินทรีย์ได้ถึง 99.99% ผ่านมาตรฐานรับรองระดับสากลจาก ISO และ FDA สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังร่วมกันพัฒนาถังเก็บน้ำดีไซน์พิเศษ “รุ่น DOS Water Pac Widero” สำหรับบ้านเดี่ยวในกลุ่ม Majestic Collection แบรนด์ BEON โดยเฉพาะ ยกระดับการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง
มิติที่ 2: ระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน (Household Wastewater Solution) เอพี ไทยแลนด์ มุ่งพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียภายในครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับการจัดการน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีถังบำบัด DOS REVO ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2567 เป็นรายแรกในไทย มุ่งเน้นประสิทธิภาพการย่อยสลายที่สูงขึ้น ลดปริมาณสารตกค้างก่อนปล่อยสู่ระบบสาธารณะ
มิติที่ 3: ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางอัจฉริยะ (Community Wastewater Innovation) กับนวัตกรรม DOS Aeliftor ชุดเติมอากาศอัจฉริยะ Exclusive Innovation สำหรับใช้ในโครงการแนวราบในเครือเอพีเท่านั้น ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 70% เมื่อเทียบกับระบบทั่วไป ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาในระยะยาว และรักษาค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ (BOD) ให้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของลูกบ้าน อีกทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการสาธารณูปโภคของโครงการให้มีความเสถียร ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดีในภาพรวมของทั้งโครงการอย่างยั่งยืนอีกด้วย
All-in-One Parcel Drop Box นวัตกรรมรับพัสดุครบจบในหนึ่งเดียว ผสานความสะดวก สุขอนามัย และความยั่งยืน
นอกเหนือจากระบบน้ำ AP–DOS Life ยังได้ Co-create พัฒนา All-in-One Parcel Drop Box รุ่น DOS Doppio สำหรับใช้ในโครงการบ้านแฝดและทาวน์โฮมเครือเอพี แบรนด์บ้านกลางเมือง ผลิตจากวัสดุ Polyethylene ที่รีไซเคิลได้ 100% รวมฟังก์ชัน รับพัสดุ ตู้จดหมาย และที่แขวนอาหารไว้ในจุดเดียว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคอีคอมเมิร์ซอย่างยั่งยืน
ความร่วมมือระหว่างเอพี ไทยแลนด์ และ DOS Life ในครั้งนี้ สะท้อนเสาหลักสำคัญ Code of Sustainable Impact ของเอพี ไทยแลนด์ ซึ่งมุ่งบูรณาการแนวคิดด้าน ESG เข้าไว้ในทุกขั้นตอน เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัยของอุตสาหกรรมอสังหาฯไทย ผ่านการผสานองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความเข้าใจชีวิตผู้คนอย่างลึกซึ้ง สู่การพัฒนาโครงการที่ให้ความสำคัญตั้งแต่มาตรฐานการก่อสร้าง การออกแบบเพื่อรองรับการอยู่อาศัยระยะยาว ไปจนถึงการสร้างสรรค์โครงการที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงได้อย่างลงตัว พร้อมตอกย้ำบทบาทของเอพี ไทยแลนด์ ในฐานะผู้นำที่มุ่งขับเคลื่อน Living Quality ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติของการอยู่อาศัย
AP–DOS LIFE จากความร่วมมือสู่ Co-creation ยกระดับนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตและความยั่งยืน
นายธิติ โตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทธรรมสรณ์ จำกัด (DOS Life) กล่าวว่า ปี 2026 คือก้าวสำคัญที่ DOS Life รีโพสิชันนิ่งสู่การเป็น The Care Giver หรือผู้ดูแลคุณภาพชีวิตคนในบ้าน ความร่วมมือกับเอพีครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการขายสินค้า แต่เป็นการ Co-creation นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงในทุกโครงการของเอพี เพื่อตอบโจทย์ Insights ครอบครัวยุคใหม่ที่กังวลเรื่องความสะอาดและต้องการความสะดวกสบายแบบ All-in-One
“DOS Life มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) ที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable) 100% ไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้ำอย่างสูงสุด เพื่อตอกย้ำความตั้งใจในการดูแลรักษาโลกใบนี้ไปพร้อมกับการดูแลคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัวอย่างยั่งยืน”