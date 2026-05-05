ทีทีบียกระดับบัญชีดิจิทัล ttb ME save-ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50%-ขยายวงเงินเป็น2ล้านบาท

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)(ทีทีบี)พัฒนา ttb ME save บัญชีเงินฝากดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่ปรับเพื่อตอบรับพฤติกรรม “การออมและส่งเสริมพฤติกรรมการลงทุนระยะยาว” ชูดอกเบี้ยใหม่ “ยังสูงตั้งแต่บาทแรก” และขยายเพดานดอกเบี้ยขั้นสูงถึง 2 ล้านบาท ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ และเปิดบัญชีได้ทางออนไลน์
นางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร และความมั่งคั่งทางการเงิน ทีทีบี เปิดเผยว่า ทีทีบีเชื่อว่า “การออมเงินที่ดี” ในวันนี้ ไม่ใช่เพียงการเก็บเงินให้นิ่งอยู่ในบัญชี แต่คือการจัดระบบการเงินให้เติบโต บัญชี ttb ME save ใหม่ จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวนคนไทยออมเงินอย่างเป็นระบบ โดยธนาคารจะให้ “ดอกเบี้ยรวมโบนัส” เป็นแรงจูงใจและรางวัลสำหรับผู้ที่ออมเงินและวางแผนการลงทุนอย่างเหมาะสม ซึ่งถือเป็นการอัปเกรดแนวคิดการออมเงินให้สอดคล้องกับโลกการเงินที่เปลี่ยนไป
โดยทีทีบีปรับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการรับดอกเบี้ยโบนัสของบัญชี ttb ME save ใหม่ โดยยังคงจุดเด่น “ดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรก” พร้อมขยายเพดานเงินฝากที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงจากเดิม 100,000 บาท เป็น 2,000,000 บาท เพื่อให้ลูกค้าใช้บัญชีนี้เป็นฐานการออมหลักที่ชัดเจนและตอบโจทย์การวางแผนการเงินของลูกค้าในระยะยาว ด้วยอัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับเงินฝากตั้งแต่บาทแรกถึง 2 ล้านบาท ขณะที่เงินฝากส่วนที่เกิน 2 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยรวมสูงสุด 1.00% ต่อปี ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
พร้อมกันนั้น ได้ออกแบบ'ดอกเบี้ยโบนัส' โดยลูกค้าสามารถรับดอกเบี้ยรวมโบนัส เมื่อทำการออมหรือลงทุนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ ลงทุนในกองทุนรวมกับทีทีบี รูปแบบ DCA (Dollar-Cost Averaging) ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป / เดือน หรือมียอดเงินลงทุนในกองทุนกับทีทีบีเฉลี่ยตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไปเป็นลูกค้าทีทีบีที่มีสถานะ ttb privilege ระดับ Silver ขึ้นไป
นอกจากนี้ บัญชี ttb ME save ใหม่ ยังคงความยืดหยุ่นในฐานะบัญชีเงินฝากดิจิทัลที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ ลูกค้าสามารถฝากและถอนเงินได้ตลอดเวลา ไม่กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ ช่วยให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และทุกจังหวะชีวิต รวมถึงสามารถเปิดบัญชีและจัดการธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยตนเองผ่านแอป ttb touch ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย ไม่ต้องมีบัญชีกับทีทีบีมาก่อนก็สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้ และสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติและรับดอกเบี้ยโบนัสเพิ่มทันทีตามฐานเงินฝาก เป็นระยะเวลา 1 เดือน เพื่อช่วยให้เริ่มต้นการออมเงินได้อย่างมั่นใจตั้งแต่วันแรก