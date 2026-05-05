ออมสินดูแลลูกหนี้ผ่อนดีประกาศลดดอกเบี้ยให้ 0.5% ถึงสิ้นปี-นำร่องลูกค้าสินเชื่อเคหะ

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารตั้งเป้าหมายยกระดับการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีของประชาชน โดยสนับสนุนให้ลูกหนี้ธนาคารรับผิดชอบผ่อนชำระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ เพื่อรักษามาตรฐานประวัติเครดิตของตนเอง ป้องกันไม่ให้ต้องกลายเป็นหนี้เสียซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวลูกหนี้เองที่ในอนาคตอาจกู้เงินยากขึ้นหากประวัติเครดิตไม่ดี รวมถึงอาจกระทบต่อองค์ประกอบอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ “ผ่อนบ้านดี GSB ลดให้” ถือเป็นการขอบคุณลูกค้าและช่วยลดภาระการผ่อนชำระสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมการเป็นหนี้อย่างมีความรับผิดชอบ โดยธนาคารเริ่มดำเนินการกับลูกหนี้สินเชื่อเคหะเป็นกลุ่มแรก ด้วยการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการจากประวัติการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง 3 ปี ที่ผ่อนชำระดีต่อเนื่อง ไม่มีการค้างชำระในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลืออื่นของธนาคารหรืออยู่ระหว่างการพักชำระหนี้ โดยจะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี นานสูงสุด 8 เดือน แบบไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่ ลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สามารถตรวจสอบสิทธิ์และเข้าร่วมมาตรการได้อย่างสะดวกผ่านแอป MyMo ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2569