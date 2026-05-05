SCB Protect รีแบรนด์เป็น 'InsureX'ปักหมุดธุรกิจประกันในกลุ่ม SCBX

บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด (SCB Protect) ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย ประกาศรีแบรนด์เป็น “บริษัท อินชัวร์ เอกซ์ จำกัด” (InsureX) อย่างเป็นทางการ โดยบริษัทยังคงอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงิน SCBX และมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น 100% การรีแบรนด์ในครั้งนี้สะท้อนถึงการปรับภาพลักษณ์และบทบาทขององค์กรครั้งสำคัญ จากผู้ให้บริการด้านประกัน สู่การเป็นที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองทางการเงินแบบครบวงจร ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาธุรกิจด้านประกันของกลุ่ม SCBX
นางสาวณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร InsureX กล่าวว่า การรีแบรนด์สู่ InsureX เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Customer-Centric Advisory Experience” เพื่อยกระดับการดูแลลูกค้าไปอีกขั้น พร้อมมุ่งสู่การเป็นพันธมิตรที่เข้าใจชีวิตของลูกค้าในทุกมิติ ไม่เพียงแค่การนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกัน แต่รวมถึงการให้คำแนะนำด้านความคุ้มครองที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิต ความเสี่ยง และบริบททางการเงินของแต่ละบุคคล พร้อมต่อยอดบทบาทสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านความคุ้มครองทางการเงินแบบครบวงจร ซึ่งจะเป็นหนึ่งในทิศทางสำคัญของการพัฒนาองค์กรในระยะถัดไป
ทั้งนี้ การรีแบรนด์บริษัทในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อกรมธรรม์ สิทธิประโยชน์ เงื่อนไขความคุ้มครอง หรือบริการใดๆ ที่ลูกค้าใช้อยู่ในปัจจุบัน ลูกค้าทุกท่านยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับประสบการณ์และบริการที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อใหม่ InsureX
"การเปลี่ยนผ่านสู่ InsureX นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่ม SCBX ในการขับเคลื่อนธุรกิจการเงินยุคใหม่ โดยมุ่งผสานความเชี่ยวชาญด้านประกันเพื่อพัฒนาโซลูชันที่ยืดหยุ่นและรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดการดำเนินงานในมิติใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ ขณะเดียวกัน InsureX ยังคงมุ่งมั่นเป็นพันธมิตรด้านความคุ้มครองที่ลูกค้าไว้วางใจ ดูแลทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิต และยกระดับมาตรฐานการให้บริการ เพื่อส่งมอบคุณค่าและความมั่นใจให้กับลูกค้า"