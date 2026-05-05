EXIM BANKเผยไตรมาสแรกปี69ยอดปล่อยสินเชื่อ1.09หมื่นล.-เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ

นายชลัช รัตนบุญนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ EXIM BANK ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2569 มีวงเงินอนุมัติสินเชื่อใหม่รวม 10,961 ล้านบาท และมียอดสินเชื่อคงค้างและภาระผูกพันรวมอยู่ที่ 186,836 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นสินเชื่อและภาระผูกพันเพื่อการลงทุนและการปรับตัวสู่ความยั่งยืน(ESG) 93,415 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 50% ของยอดคงค้างรวม สะท้อนบทบาทของธนาคารในการช่วยเหลือผู้ส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถเพื่อให้ยืนหยัดแข่งขันได้บนเวทีโลก
ขณะที่บริการประกันการส่งออก ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2569 มีปริมาณธุรกิจสะสมเท่ากับ 50,093 ล้านบาท โดยEXIM BANK มุ่งลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินหรือชำระเงินล่าช้าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบหรืออุปสรรคด้านโลจิสติกส์ในประเทศคู่ค้า ผ่านการขยายบทบาทด้านควบคู่กับการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ อย่างเหมาะสม
ด้านคุณภาพหนี้ธนาคารมีอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL Ratio) อยู่ที่ 3.90% สะท้อนการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss) 16,787 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) อยู่ที่ 249.50% จากการตั้งสำรองด้วยหลักความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจถึงความเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ พร้อมกันนั้น ยังเน้นการดูแลคุณภาพหนี้อย่างรอบคอบและเชิงรุก เพื่อรักษาเสถียรภาพของพอร์ตสินเชื่อควบคู่กับการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง
สำหรับในช่วงที่เหลือของปี 2569 EXIM BANK จะยังคงเดินหน้าขยายบทบาท Export Co-pilot ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและสถาบันการเงินอื่น เช่น การพัฒนาผู้ส่งออกและเจาะตลาดสินค้าฮาลาลร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย อีกทั้งปรับปรุงกระบวนการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ระบบ Formula Lending เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยแรงกดดันทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ตลอดทั้งปี EXIM BANK ให้ความสำคัญกับการบริหารคุณภาพสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มั่นคง สามารถยื่นมือให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ส่งออกไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้เติบโตบนเวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เผชิญความไม่แน่นอนจากสงครามและความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อ ส่งผลให้ราคาพลังงานมีความผันผวน ต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบและเพิ่มความเสี่ยงด้านการชำระเงินของทั้งภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่ง EXIM BANK ตระหนักถึงความเร่งด่วนในการเดินหน้าประคับประคองผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ที่ต้องการฟันฝ่าพายุเศรษฐกิจดังกล่าว ด้วยมาตรการขยายระยะเวลาการชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน สำหรับลูกค้าธนาคาร พร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากเดิมสูงสุด 20% อีกทั้งมาตรการเสริมเงินทุนผ่านสินเชื่อหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษไม่เกิน 3.99% ต่อปี สำหรับผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง