ผู้ว่าฯ ธปท.แนะรัฐบาลชั่งน้ำหนัก พ.ร.ก.กู้เงินฯ ควรทำแบบพุ่งเป้า ในภาวะ ศก.ไทยฟื้นตัวไม่เสมอภาค

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แสดงความเห็นต่อการที่รัฐบาลจะออก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน วงเงินราว 4 แสนล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านวิกฤตพลังงานจากสงครามตะวันออกกลาง ว่า ธปท.ได้ประเมินผลเบื้องต้นที่จะมีต่อเศรษฐกิจไทย หากรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นผ่าน พ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าว โดยคิดจากวงเงิน 3 แสนล้านบาท ที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยให้ GDP ปรับเพิ่มขึ้นอีก 0.5-0.7% จากกรณีฐานที่ ธปท. คาดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 1.5%
พร้อมมองว่า รัฐบาลควรชั่งน้ำหนักระหว่างการใช้จ่ายในรูปแบบเงินเยียวยา และการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะหากรัฐบาลใช้เงินเยียวยา ข้อดี คือจะช่วยประคองเศรษฐกิจได้ทันทีในปีนี้ แต่อาจทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีถัดไปลดลง เนื่องจากฐาน GDP ในปีนี้จะสูงขึ้น แต่หากรัฐบาลนำเงินไปใช้กับการลงทุนทางเศรษฐกิจ ก็จะมีผลทำให้ GDP เติบโตได้ต่อเนื่อง และยั่งยืนมากกว่า
ผู้ว่าการ ธปท. ระบุว่า สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันของไทย มีลักษณะการฟื้นตัวแบบไม่เท่าเทียม (Uneven) เนื่องจากกลุ่มคนฐานรากและผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด จากภาระค่าครองชีพและต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้น ซึ่งมองว่า พ.ร.ก.กู้เงินฯ ควรออกมาช่วยเหลืออย่างตรงจุด (Targeted)
"นโยบายการคลัง ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการประคองสถานการณ์ เนื่องจากนโยบายการเงิน เป็นเครื่องมือที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง และมักใช้เวลา 6-12 เดือนกว่าจะเห็นผลชัดเจน" นายวิทัย ระบุ