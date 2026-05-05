บล.บัวหลวงส่อง 7 โอกาสลงทุนเดือน พ.ค.ภายใต้ภาวะ"แรงซื้อจำกัดวง แรงกดดันขยายตัว"

นายพิริยพล คงวาณิช นักกลยุทธ์ปัจจัยพื้นฐาน ฝ่าย Wealth Research บล.บัวหลวง เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทยเดือนพ.ค. อยู่ในภาวะ "แรงซื้อจำกัดวง แรงกดดันขยายตัว" ผลกระทบจากสงครามและต้นทุนพลังงานต่อทิศทางกำไรไตรมาส 2/69 มากขึ้น หลังจากต้นทุนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงต้นทุนขนส่ง เริ่มถูกส่งผ่านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจริง และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในไตรมาส 3/69 Downside จำกัด แต่ Upside ยังไม่เปิด ประเมินกรอบดัชนีที่ 1,4401,530 จุด
Market Breadth สะท้อน การปรับขึ้นของดัชนีถูกขับเคลื่อนโดยหุ้นเพียงไม่กี่ตัว ส่งผลให้ upside ของตลาดเริ่มถูกจำกัด โดยสัดส่วนหุ้นที่ราคาทำจุดต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ (% New 4-Week Lows) ปรับเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 50 วัน
การปรับประมาณการกำไรตลาดในเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น +1.4% (จาก +0.9% ตั้งแต่ต้นปี) แต่มาจากเพียงไม่กี่กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพลังงาน/ปิโตรฯ และอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทิศทางกำไรหุ้นใหญ่ยังแข็งแกร่งจะจำกัด Downside
โดยหุ้นที่มีการปรับประมาณการกำไรขึ้นในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 55.3% ของมูลค่าตลาด (market cap) ของ SET ซึ่งหากรวมปรับกำไรขึ้นและมีแนวโน้มกำไรไตรมาส 2 เติบโต YoY ด้วย จะครอบคลุมราว 48.8% ของ market cap
7 โอกาสลงทุนในเดือน พ.ค.
1.วัฏจักรการลงทุนรอบใหม่ของไทย - มาตรการรัฐฯ หนุนธุรกิจโซลาร์รูฟ ยอดคำขอส่งเสริมการลงทุนของ BOI ในไตรมาส 1/69 ทะลุ 1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.4 เท่า YoY และมีแนวโน้มดีต่อ หนุน GULF, WHA, GUNKUL, WHAUP
2. อิเล็กทรอนิกส์โลกขาขึ้น หนุนตัวเลขส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยโตสูงถึง +43.8% YoY เดือนมี.ค. เป็น sentiment บวกต่อ KCE
3. ผลกระทบของสงคราม = ขาขึ้นใหม่ของปิโตรฯ ไทย หลังกำลังการผลิตปิโตรฯ ทั่วโลกราว 20% ได้รับผลกระทบจากการหยุดซ่อมฉุกเฉิน และข้อจำกัดด้านวัตถุดิบ ทำให้ฝั่งอุปทานต้องใช้เวลาในฟื้นฟู ส่งผลให้ส่วนต่างราคาปิโตรฯ จะคงยืนสูงต่อเนื่อง หนุน PTTGC, IVL
4. ธนาคารและธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง ในฐานะ "เครื่องยนต์หนุนการเติบโต" งบไตรมาส 1 กลุ่มธนาคารออกมาสูงกว่าตลาดคาดราว 12% สะท้อนค่าใช้จ่าย และรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่ดีกว่าคาด ทั้งในด้านของรายได้ค่าธรรมเนียมและกำไรจากเงินลงทุน สะท้อนความสำคัญของธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (wealth management) ต่อความยืดหยุ่นของกำไรภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นเต็มที่ หนุน KTB
5. การทยอยกลับมาของผู้ป่วยต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มตะวันออกกลาง จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสำหรับ BH
6. ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงยังแข็งแกร่ง หลังตัวเลขส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของไทย เดือนมี.ค. เติบโต 4% YoY, + 9.7% MoM หนุน ITC หลังปริมาณขายในไตรมาส 1/69 ยังเติบโต +11% YoY ควบคู่กับราคาขายที่ปรับเพิ่มอีก +9% YoY แสดงถึงความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนได้
7. คุณภาพสินเชื่อจำนำทะเบียนยังอยู่ในระดับควบคุมได้-นโยบายรัฐฯ จะช่วยลดความเสี่ยงเครดิต หลังตัวเลข NPL สินเชื่อจำนำทะเบียนของ TISCO ที่ออกมาแล้วลดลงต่อ ณ สิ้นเดือนมี.ค. สะท้อนธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่ มาตรการ "ไทยช่วยไทยพลัส" เปิดลงทะเบียนเดือนพ.ค. 69 และเริ่มใช้เดือนมิ.ย. 69 จะช่วยจำกัด downside หนุน TIDLOR