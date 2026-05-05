หุ้นปิดเช้าลบ 6.70 จุด ผันผวน-ขาดปัจจัยบวกหนุน แนวโน้มบ่ายคาดแกว่งไซด์เวย์

ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าที่ 1,486.99 จุด ลดลง 6.70 จุด (-0.45%) มูลค่าซื้อขายราว 45,238 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีผันผวนเคลื่อนไหวในแดนบวกและแดนลบ โดยทำจุดต่ำสุด 1,484.84 จุด และจุดสูงสุด 1,503.90 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน โดยปรับตัวขึ้นทะลุระดับ 1,500 จุด ก่อนจะมีแรงขายทำกำไรกลับลงมา เนื่องจากตลาดยังคงขาดปัจจัยบวกใหม่เข้ามาสนับสนุน ประกอบกับ Sentiment ต่างประเทศยังไม่สู้ดีนัก จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ พบแรงซื้อกระจุกตัวนำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่หุ้น DELTA มีความผันผวนสูงหลังจากพ้นเกณฑ์ Cash Balance อย่างไรก็ตาม การซื้อขายในช่วงเดือน พ.ค. 69 ยังต้องใช้ความระมัดระวัง หากราคาซื้อขายร้อนแรงจนติดมาตรการ Trading Alert อีกครั้ง อาจมีความเสี่ยงที่จะหลุดจากการคำนวณในดัชนี SET50 ได้
สำหรับแนวโน้มช่วงบ่าย คาดว่าดัชนีจะเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideway โดยแนะนำให้ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ ส่วนปัจจัยต่างประเทศให้ติดตามการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ โดยประเมินกรอบแนวรับไว้ที่ 1,485 - 1,490 จุด และแนวต้านที่ 1,500 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,601.79 ล้านบาท ปิดที่ 312.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,875.67 ล้านบาท ปิดที่ 36.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,805.78 ล้านบาท ปิดที่ 193.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,574.01 ล้านบาท ปิดที่ 32.50 บาท ลดลง 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,554.13 ล้านบาท ปิดที่ 339.00 บาท ลดลง 1.00 บาท