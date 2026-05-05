SA เริ่มรับรู้รายได้ “Landmark At Grand Station” เม.ย.นี้

“ไซมิส แอสเสท ” ชูมิกซ์ยูสครบวงจร ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์พร้อมเร่งต่อยอด Hospitality สร้างรายได้ประจำ
บมจ. ไซมิส แอสเสท หรือ SA เตรียมทยอยโอนกรรมสิทธิ์โครงการ “Landmark At Grand StationB” มิกซ์ยูสใหม่ย่านรามอินทรา เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2569 เป็นต้นไป
โดยมีจุดเด่นด้านความครบครัน ทั้งที่อยู่อาศัย ร้านค้า และร้านอาหาร รองรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคทุกเจเนอเรชั่น พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ต่อยอดธุรกิจ Hospitality เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ และเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน
นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนเมษายนนี้ บริษัทฯ มีโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ โครงการ Landmark At Grand Station ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ 1,500 ล้านบาท จากปัจจุบันมียอดขายรอโอน (Backlog) ประมาณ 1,800 ล้านบาท
สำหรับโครงการ Landmark At Grand Station B มูลค่าโครงการรวมกว่า 3,300 ล้านบาท พัฒนาภายใต้แนวคิด Mixed Use บนพื้นที่กว่า 4-1-14 ไร่ เป็นอาคารสูง 23 ชั้น แบ่งเป็น 2 โซนหลัก ได้แก่ Siamese Residence จำนวน 456 ยูนิต และ Branded Residence จำนวน 532 ยูนิต
“Landmark At Grand Station ถือเป็นโครงการ Mixed use แห่งใหม่และแห่งเดียวในย่านรามอินทรา ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตอย่างครบวงจร ทั้งที่อยู่อาศัย ร้านค้า ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
โดยเฉพาะโซน Branded Residence ที่ยกระดับการอยู่อาศัยด้วยมาตรฐานการบริการแบบโรงแรม ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัย”
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าทยอยโอนกรรมสิทธิ์โครงการดังกล่าวภายในปี 2569 ควบคู่กับการผลักดันยอดโอนรวมให้เติบโตสู่ระดับ 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของผลการดำเนินงานในปีนี้
ขณะเดียวกัน SA ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจ Hospitality อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจสุขภาพและความงาม เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) และเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตธุรกิจในระยะยาว