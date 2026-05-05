UBE เร่งเศรษฐกิจสีเขียวชูลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร เกือบ 30%

อุบล ไบโอ เอทานอล” ขับเคลื่อนกลยุทธ์ UBE CARE คว้ารับการรับรองมาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก ISO 14064-1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เผยลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือ 113,918 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) ลดลง 29.19% จากปีฐาน ด้านบริษัทในเครือได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) จากอบก. 5 บรรจุภัณฑ์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นยกระดับการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงมือลูกค้า ตั้งเป้าลดคาร์บอนปี 2569 อีก 17% จากฐานปี 2567 เดินหน้ายกระดับบรรจุภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังออร์แกนิกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งมั่นสู่ Carbon Neutrality ในปี 2573
นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ UBE ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า UBE และบริษัทในเครือ UBE Group เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการความยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ UBE CARE ที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนผ่านแนวคิด “เราดูแล เราใส่ใจ” โดยบูรณาการทุกมิติ ESG (Environment, Social, Governance) เข้ากับองค์กรและการดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร เพื่อสร้างยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กรและกิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด UBE ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการก๊าซเรือนกระจก ISO 14064-1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (BV) ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งนี้ ตลอดปี 2568 บริษัทฯ ดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ทั้งในระดับองค์กรและกิจกรรมภายใน ผ่านการเพิ่มประสิทธิเครื่องจักร กระบวนการผลิต และการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเหลือ 113,918 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2e) ผ่านการทวนสอบโดย BV ตามมาตรฐาน ISO 14064-1 คิดเป็นการลดลงดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) รวม 29.19% จากปีฐาน
โดยแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจเอทานอลสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 36.24% ธุรกิจแป้งลดลง 19.11% และธุรกิจสินค้าอินทรีย์ลดลง 90.58% จากปีฐาน สะท้อนถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการปรับปรุงกระบวนการผลิตในทุกกลุ่มธุรกิจ พร้อมตั้งเป้าลดคาร์บอนอย่างต่อเนื่องในปี 2569 อีก 17% จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการเก็บข้อมูลจากปีฐานปี 2567 และวางเป้าหมายยกระดับบรรจุภัณฑ์สินค้าแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิกสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด (“UBS”) ในเครือ UBE Group ยังได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product) หรือ CFP จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้สำเร็จจำนวน 5 บรรจุภัณฑ์ ได้แก่ แป้งมันสำปะหลังออร์แกนิก 3 บรรจุภัณฑ์ (ขนาด 400กรัม/ 25 กิโลกรัม/ 850กิโลกรัม) และฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิก 2 บรรจุภัณฑ์ (ขนาด 500กรัม/ 25กิโลกรัม) โดยประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้งาน จนไปถึงการกำจัดเศษวัสดุจากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้า ให้มีการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการได้รับรองฉลากคาร์บอนฯ ตอกย้ำถึงความใส่ใจและโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวงจรชีวิตสินค้า เพื่อมอบทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับคู่ค้าและผู้บริโภคที่ต้องการร่วมลดผลกระทบต่อโลก
“ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ UBE ทั้งการจัดการในระดับองค์กรและยังลงลึกไปถึงระดับสินค้าที่ส่งถึงมือลูกค้า ที่มุ่งยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน ทั้งในด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูง และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในประเทศและระดับสากล เราตระหนักดีว่าดูแลสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกร จะเป็นรากฐานสำคัญของความยั่งยืนให้กับโลก ซึ่งบริษัทฯ วางเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2573 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 ขององค์กร และพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่ยั่งยืน มุ่งสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง” นางสาวสุรียส กล่าว