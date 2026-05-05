NEX คว้าสิทธิ์ เป็นผู้แทนจำหน่าย BAW M8 ในไทย

เน็กซ์ พอยท์ เซ็นต์ Exclusive Distributor กับ BAW คว้าสิทธิ์ เป็นผู้แทนจำหน่าย BAW M8 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จํากัด (มหาชน) หรือ NEX เดินหน้าขยายพอร์ตยานยนต์ไฟฟ้า ล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือกับ Beijing Automobile Works หรือ BAW ผู้ผลิตยานยนต์จากประเทศจีน ได้รับการแต่งตั้งเป็น Exclusive distributor เป็นผู้จัดจําหน่ายรถรุ่น BAW M8 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานกรรมการ NEX กล่าวว่า “ความร่วมมือกับ BAW ถือเป็นก้าวสําคัญของ NEX ในการขยายไลน์อัพยานยนต์ไฟฟ้า จากปัจจุบันที่ NEXแข็งแกร่งในกลุ่มรถโดยสารและรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ สู่กลุ่มรถยนต์นั่งไฟฟ้าเอนกประสงค์ Passenger MPV EV โดยจะเริ่มเปิดตัวด้วยรถรุ่น BAW M8 มุ่งเน้นตลาดรถ Fleet ที่ตอบโจทย์องค์กร ผู้บริหารองค์กร โรงแรม รถรับส่งสนามบิน ธุรกิจท่องเที่ยวบริการเดินทางในประเทศ ช่วยเติมเต็มพอร์ตผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลภายใต้เป้าหมาย 30@30 ที่ผลักดันให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนอย่างน้อย 30% ของยานยนต์ทั้งหมดภายในปี 2030”
ในปี 2025 กลุ่ม MPV-VAN ในประเทศไทยมียอดจำหน่ายรวมประมาณ 19,841 คัน ขณะที่รถในกลุ่ม EV และ PHEV มีสัดส่วนรวมราว 35% ของตลาดดังกล่าว แม้ข้อมูลใน segment MPV ไฟฟ้า 7–9 ที่นั่งยังไม่ได้ถูกแยกเป็นหมวดอย่างชัดเจน แต่แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคและองค์กรที่เปิดรับทางเลือกยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถหลายที่นั่งมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีการใช้งานสูง เช่น รถผู้บริหารองค์กร รวมถึงรถสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวบริการเดินทางในประเทศ ที่ได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งจากค่าน้ำมันและค่าซ่อมบํารุง
สําหรับรถ MPV ไฟฟ้า 7–9 ที่นั่ง รุ่น BAW M8 EV ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเดินทางที่ต้องการพื้นที่ใช้สอย ความสะดวกสบาย และภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานทั้งส่วนบุคคลและเชิงธุรกิจ โดยมาพร้อมแบตเตอรี่ LFP ขนาดประมาณ 81 kWh ให้ระยะทางวิ่งสูงสุด 505 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน CLTC พร้อมฟังก์ชันด้านความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่จําเป็นสําหรับการใช้งานจริง ในส่วนราคาจะเปิดราคาภายในเดือนพฤษภาคมนี้
นายวสุ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การได้รับความไว้วางใจจาก BAW ให้ NEX เป็น Exclusive distributor และผู้จัดจําหน่าย BAW M8 แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่พันธมิตรต่างประเทศมีต่อศักยภาพของบริษัท ทั้งในด้านความเข้าใจตลาด การพัฒนาธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย ทิศทางของ NEX ต่อจากนี้คือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ EV ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับตลาดประเทศไทย และสามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าในระยะยาว”