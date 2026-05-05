ทรู เคาะปันผล 0.12 บ./หุ้น รวมทั้งปี 68 ประมาณ 0.31 บ./หุ้น

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อ 30 เมษายน 2569 ในรูปแบบ Hybrid Meeting ทั้งการประชุม ณ ทรู ทาวเวอร์ รัชดา และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมได้อย่างทั่วถึง โดยที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2569 นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายซิกเว่ เบรกเก้ กรรมการ และ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม เป็นต้น พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 132.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,146 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 11 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวมาจากผลการดำเนินงานช่วงไตรมาส 4/2568 และกำไรสะสมบางส่วนของบริษัท
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลก่อนหน้า ซึ่งบริษัทได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่ประกาศจ่ายรวม 6,564 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลรวมที่ประกาศจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจากกำไรสะสมบางส่วนของบริษัทฯ คิดเป็นอัตราหุ้นละประมาณ 0.31 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมสะท้อนนโยบายการบริหารผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
ในด้านโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายกลินท์ สารสิน (กรรมการอิสระ) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายจอน โอมุนด์ เรฟฮัก และนายซิกเว่ เบรกเก้ ขณะเดียวกัน รับทราบการคงตำแหน่งกรรมการที่ว่าง 2 ตำแหน่งเป็นการชั่วคราว โดยคณะกรรมการจะดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป