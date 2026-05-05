MTC เคาะปันผล 0.29 บ./หุ้น ปักธงปี 69 ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อเติบโต 10-15%

พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ประธานกรรมการ , นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร และนางดาวนภา พัชรชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) พร้อมคณะกรรมการ ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.29 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 28 เม.ย. และจ่ายเงินปันผลวันที่ 15 พ.ค.นี้ ปักธงปี 2569 ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อเติบโต 10-15% พร้อมส่งมอบบริการทางการเงินในมาตรฐานระดับโลก (World-class Thai Microfinance) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยั่งยืน งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ ณ ห้องประชุมสุขสามัคคี บมจ. เมืองไทย แคปปิตอล เมื่อเร็วๆ นี้