COCOCO ปิดจองหุ้นกู้ 2 ชุดแรกสุดฮอต!

“ไทย โคโคนัท” ปิดจองหุ้นกู้ 2 ชุดแรกสุดฮอต! นักลงทุนตอบรับล้นหลาม สะท้อนความเชื่อมั่นธุรกิจมะพร้าวไทยสู่เวทีโลก
บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO ประกาศความสำเร็จปิดจองหุ้นกู้อายุ 2–3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.85–5.05% หลังได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างล้นหลาม สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในตลาดโลก พร้อมขอบคุณทุกความเชื่อมั่น ระบุเดินหน้าใช้เงินระดมทุนขยายกำลังผลิต เสริมทัพโตแกร่ง
หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.85% และชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.05% โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2569 ซึ่งจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยระดับผลตอบแทนที่จูงใจ ผนวกกับพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งและทิศทางการเติบโตที่ชัดเจน ส่งผลให้นักลงทุนให้การตอบรับอย่างคึกคัก
ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ COCOCO กล่าวว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยเงินที่ได้รับจะนำไปใช้เสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับแผนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มกำลังการผลิตผ่านการลงทุนและพัฒนาโรงงานในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อรองรับความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การขยายโรงงานในฟิลิปปินส์จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวด้านซัพพลายเชน เสริมศักยภาพการแข่งขัน และรองรับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการผลักดัน COCOCO สู่การเป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวในระดับสากล