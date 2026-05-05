IMHผนึกกำลัง BRICS THAILAND บุกRussian Medical Tourism ภูเก็ต เจาะฐานคนไข้รัสเซีย

รพ.อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ “IMH” เดินเกมรุก เขย่าวงการ Medical Tourism ปรับยุทธศาสตร์ ดัน “IMH สีลม” สยายปีกปักหมุดภูเก็ต จับมือ BRICS THAILAND เปิดตัว IMH Phuket Representative Office เจาะฐานคนไข้รัสเซียในภูเก็ตกว่าล้านคน สู่การยกระดับ “Russian Medical Tourism” เร่งเดินเกมรุก ขึ้นแท่นเบอร์ 1 ตลาดรัสเซีย มั่นใจดันรายได้พุ่งเพิ่มเฉลี่ย 250 ล้านบาทต่อปี
ดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH เปิดเผยว่า ล่าสุด IMH เดินเกมรุกทางธุรกิจปักหมุดทางยุทธศาสตร์ดันโรงพยาบาล IMH สีลม (IMH SILOM) ผนึกกำลังภายใต้การเป็น Strategic Partnership ร่วมกับ BRICS THAILAND ในฐานะ Official Healthcare Partner of BRICS THAILAND เปิดตัว IMH Phuket Representative Office อย่างเป็นทางการแล้ว ณ สำนักงาน BRICS Phuket ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาล IMH สีลม กับ BRICS THAILAND ซึ่งกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ BRICS ประกอบด้วย ประเทศสมาชิก เช่น รัสเซีย จีน อินเดีย ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น
“ IMH Phuket Representative Office ณ สำนักงาน BRICS Phuket จะให้บริการคัดกรองคนไข้ ชาวรัสเซีย ในภูเก็ตกว่าล้านคน และส่งมารักษาต่อที่ โรงพยาบาล IMH สีลม ที่มีศูนย์การแพทย์เชี่ยวชาญสำหรับคนไข้ชาวรัสเซียโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2569 โรงพยาบาล IMH สีลม ได้ปรับยุทธศาสตร์ ขึันเป็นผู้นำด้าน Health Care สำหรับชาวรัสเซียในประเทศไทย (Leading Russian Trusted Hospital in Thailand) อย่างครบวงจร”
ดร. สิทธิวัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล IMH สีลม ได้มีมติให้ ดร. มีชัย เถาเจริญ ประธานผู้แทน BRICS Thailand International Alliance เข้าดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา ของ โรงพยาบาลฯ และเป็นผู้แทน IMH Phuket Representative Office ณ สำนักงาน BRICS Phuket อีกตำแหน่งด้วย
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันในภูเก็ต มีชาวรัสเซียมากกว่า 1 ล้านคน ขณะเดียวกันกลุ่มโรงพยาบาล IMH สีลม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนชาวรัสเซีย และมีนโยบาย มุ่งเน้น Russian Medical Tourism ซึ่งโรงพยาบาล IMH สีลม มีความได้เปรียบเรื่อง location ที่ตั้งอยู่ใจกลาง สีลม-สาทร มีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง เครื่องมือแพทย์ทันสมัย ตลอดจน อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้โรงแรมหรูชื่อดัง อาทิ โรงแรม แชงกรี-ลา, โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ลและ และที่สำคัญใกล้ ICONSIAM ห้างดังระดับเอเซีย ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวคาดว่าจะดึงดูดคนไข้กลุ่ม Russian Medical Tourism เข้ามาใช้บริการเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลIMH สีลม อย่างดีและต่อเนื่องอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ สามารถติดต่อผู้แทน IMH Phuket Representative Office ได้ที่ สำนักงาน BRICS Phuket 65/26 ถนนเทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 ที่รอให้บริการอย่างครบทุกมิติ