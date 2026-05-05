ทีทีบี แต่งตั้ง “รพี สุจริตกุล” ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการคนใหม่-มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.69

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีทีบี แจ้งแต่งตั้งประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระภายใต้มติคณะกรรมการธนาคารโดยยึดหลักความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางการ หลักการกำกับกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติในระดับสากล เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ความเข้มแข็งในการกำกับดูแล และความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ในโอกาสนี้ ธนาคารได้รับเกียรติจาก “นายรพี สุจริตกุล” ตอบรับคำเชิญเข้าดำรงตำแหน่ง “ประธานกรรมการธนาคาร” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป นับเป็นประธานกรรมการธนาคารคนแรกของทีทีบีที่เป็นกรรมการอิสระ สอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการธนาคารกำหนดไว้ และถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับธรรมาภิบาลของธนาคารสู่มาตรฐานสากลอย่างชัดเจนและเทียบเคียงได้กับองค์กรขนาดใหญ่ชั้นนำในอุตสาหกรรม
นายรพี สุจริตกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดดเด่นด้านการกำกับดูแลและธรรมาภิบาล ครอบคลุมทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน ระบบสถาบันการเงิน และการลงทุนในต่างประเทศ โดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานกำกับดูแลหลักของประเทศ อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นอกจากนี้ ยังได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทยสู่มาตรฐานสากล รวมถึงมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนชั้นนำหลายแห่ง สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการยกระดับธรรมาภิบาลและการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนในบริบทของมาตรฐานสากล
การตอบรับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารในครั้งนี้ มีพื้นฐานจากความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจของทีทีบีที่มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย ภายใต้แนวคิด “Make REAL Change” โดยบทบาทของประธานกรรมการจะเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และกำกับทิศทางการเติบโตของธนาคารให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว