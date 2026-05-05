หุ้นแกว่งไซด์เวย์ รับแรงกดดันสงครามตอ.กลาง แต่กลุ่มอิงน้ำมันหนุน จับตา ครม.วันนี้

นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์ในกรอบ โดยที่ยังคงมีปัจจัยกดดันจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางยืดเยื้อมาต่อเนื่อง และมีการปะทะกันระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ยังมีความกังวลของสถานการณ์อยู่ และยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันกับตลาดหุ้นต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นยังเป็นปัจจัยที่หนุนต่อหุ้นในกลุ่มที่อิงราคาน้ำมันได้ และเป็นหุ้นที่มีน้ำหนักในตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมาก ทำให้อาจจะยังมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มดังกล่าวเข้ามา และวันนี้ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยให้แนวต้าน 1,500-1,505 จุด แนวรับ 1,475-1,480 จุด