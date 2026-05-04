WSJ แฉ World Liberty Financial เชื่อมโยงเครือข่ายสแกมเมอร์พันล้าน

การสืบสวนของ The Wall Street Journal เผยให้เห็นว่า World Liberty Financial (WLF) โปรเจกต์คริปโตที่มีตระกูลทรัมป์หนุนหลัง เคยร่วมมือกับบริษัทสกุลเงินเสมือนซึ่งผู้บริหารระดับสูงถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรในข้อหาเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติที่ฉ้อโกงเม็ดเงินจากชาวอเมริกันไปนับพันล้านดอลลาร์ ยิ่งน่าตกใจคือ ความร่วมมือดังกล่าวประกาศออกสู่สาธารณะในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากคำสั่งคว่ำบาตรมีผลบังคับใช้ ขณะที่บุคคลสำคัญสองคนในฝั่ง WLF กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ในคดีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานการฉ้อโกง การเปิดเผยครั้งนี้ไม่เพียงตั้งคำถามต่อกระบวนการตรวจสอบความเสี่ยงของ WLF แต่ยังสั่นคลอนภาพลักษณ์ทั้งหมดของโปรเจกต์คริปโตที่ผูกติดกับชื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างลึกซึ้ง
"เชส เฮร์โร และ แซคารี โฟล์กแมน" ใครคือสองคนที่ DOJ จับตา
เชส เฮร์โร และ แซคารี โฟล์กแมน ถูกระบุในรายงานของ WSJ ว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักด้านเทคนิคและปฏิบัติการของ WLF นักสืบจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) กำลังพิจารณาโปรเจกต์เก่าของทั้งสองคน ได้แก่ Yield Game และ Dough Finance โดยพุ่งเป้าไปที่ความเชื่อมโยงเชิงโครงสร้างกับขบวนการสแกมเมอร์ที่หลอกลวงนักลงทุนทั่วโลกไปกว่า 100 ล้านดอลลาร์
ผลการวิเคราะห์นิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชนที่อ้างอิงในการสอบสวน ชี้ให้เห็นว่ามีธุรกรรมที่ไหลจากกระเป๋าเงินดิจิทัลซึ่งเชื่อมโยงกับช่วงพัฒนาโปรเจกต์ WLF ระยะแรก ไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการฟอกเงินของแก๊งดังกล่าว
นอกจากนี้ WLF ยังมีรายงานว่าว่าจ้างนักพัฒนาและที่ปรึกษาที่เคยทำงานให้กับบริษัทเหล่านั้น ในช่วงเวลาที่บริษัทเหล่านั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบของรัฐบาลกลางแล้ว
ถึงกระนั้น ทั้ง เฮร์โร และ โฟล์กแมน ยังไม่ถูกตั้งข้อหาใด ๆ ขณะที่ทนายความของ WLF ให้การกับ WSJ ว่าบริษัทเพิ่งรับรู้ถึงความเชื่อมโยงของ AB กับโครงการรีสอร์ตในติมอร์-เลสเต ที่ถูกคว่ำบาตรในเดือนมกราคม 2569 ซึ่งเป็นเวลาประมาณสองเดือนหลังจากที่ประกาศความร่วมมือไปแล้ว
สแกมเมอร์ คืออะไร และเครือข่ายนี้เชื่อมกับ WLF อย่างไร
ขบวนการสแกมเมอร์แบบหมูเชือด (Pig Butchering) คือรูปแบบการฉ้อโกงระยะยาว ซึ่งผู้ปฏิบัติการ มักใช้แรงงานถูกบังคับในค่ายนอกประเทศ สร้างความสัมพันธ์ปลอมออนไลน์กับเหยื่อ ก่อนล่อลวงให้ลงทุนในแพลตฟอร์มคริปโตหลอกลวง กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ บรรยายว่า Prince Group ซึ่งเป็นองค์กรศูนย์กลางของคดีนี้ ดำเนินการค่ายหลอกลวงที่ใช้ความรุนแรงอย่างน้อย 10 แห่งในกัมพูชา โดยใช้วิธีการดังกล่าวโดยตรง
จุดเชื่อมโยงทางการเงินระหว่าง WLF ที่มีเส้นเงินไหลผ่าน AB ซึ่งกำลังพัฒนาโครงการรีสอร์ตแนวบล็อกเชนในติมอร์-เลสเต โดยสองในสามบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ได้แก่ หยาง เจี้ยน ผู้ถือหุ้นใหญ่ของรีสอร์ต และ หยาง เอี้ยนหมิง ผู้จัดการทั่วไป ถูกคว่ำบาตรโดยเฉพาะในข้อหาเชื่อมโยงกับ Prince Group
AB ได้ปลดบุคคลทั้งสามที่ถูกคว่ำบาตรออกจากบริษัทไม่นานหลังคำสั่งคว่ำบาตรของกระทรวงการคลัง แต่ความร่วมมือกับ WLF กลับถูกประกาศออกมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา
ความเสี่ยงทางกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในที่นี้ไม่ได้หยุดแค่ "การเกี่ยวข้องโดยบังเอิญ" หากนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชนสามารถยืนยันการเชื่อมโยงระดับกระเป๋าเงินระหว่างโครงสร้างพื้นฐานช่วงต้นของ WLF กับปฏิบัติการฟอกเงินของแก๊งดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวหา เรื่องราวนี้จะเลื่อนระดับจากความเสียหายด้านชื่อเสียงไปสู่ข้อหาหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและการฉ้อโกงที่เอื้อโดยคริปโต ซึ่งอัยการสหรัฐฯ ดำเนินคดีอย่างจริงจังมาโดยตลอด
ชื่อทรัมป์ ปัจจัยที่ขยายความเสี่ยงทวีคูณ
World Liberty Financial เปิดตัวในปี 2567 ในฐานะโปรโตคอล DeFi ด้านการให้กู้ยืมและการกำกับดูแล ที่มีครอบครัวทรัมป์หนุนหลัง ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวทำให้โปรเจกต์ได้รับการยอมรับในเชิงสถาบันทันที สกุลเงินเสถียร USD1 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินหลักของ WLF ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร และนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ถูกเปิดใช้งานบนเครือข่ายของ AB
อย่างไรก็ดีไม่มีหลักฐานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ หรือสมาชิกครอบครัว รับรู้ถึงประวัติอันน่าสงสัยของพันธมิตรด้านเทคนิค แต่ความล้มเหลวในกระบวนการตรวจสอบพันธมิตร (KYP) ที่ถูกบรรยายในการสอบสวนครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่อย่างใด การที่หน่วยงานกำกับดูแลคว่ำบาตรกว่า 140 นิติบุคคลในวันเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงสองคนของพันธมิตรในอนาคตปรากฏชื่ออยู่ในรายการนั้น เป็นความผิดพลาดด้านการตรวจสอบที่ผู้กำกับดูแลมองว่าเป็น "ปัญหาเชิงโครงสร้าง" ไม่ใช่แค่ความเผลอเรอที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
ขณะที่ในมิติทางการเมืองยิ่งทำให้ทุกคำถามทางกฎหมายซับซ้อนขึ้นไปอีก บริษัทคริปโตที่เผชิญการตรวจสอบเชิงกำกับดูแลในกิจกรรมทางการเงินที่มีนักการเมืองเชื่อมโยงอยู่ ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานการจับตามองจากสื่อและรัฐสภาที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง และ WLF ที่แบกชื่อทรัมป์ไปในทุกพาดหัวข่าว ไม่มีกำแพงใดปกป้องตัวเองจากการตรวจสอบที่กำลังเข้มข้นขึ้นนั้นได้เลย