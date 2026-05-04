บิทคอยน์ย่องเงียบแตะ 80,000 ดอลลาร์ รับแรงหนุน ETF - ข่าวใหญ่สหรัฐฯ

บิทคอยน์กลับมายืนเหนือ 80,000 ดอลลาร์ในคืนวันอาทิตย์ต่อเนื่องเช้าวันจันทร์ สวนทางความกังวลตลาดโลก ขณะที่ดัชนี MSCI AC Asia ทะยานแตะสถิติสูงสุดใหม่ สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนต่อพัฒนาการสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านเหรียญคริปโตรายใหญ่อย่าง Ether, XRP และ BNB ต่างพุ่งตามกันระหว่าง 2-4% แรงหนุนเพิ่มเติมมาจากกระแส ETF บิทคอยน์สปอตสหรัฐฯ ที่ดูดซับเงินสุทธิต่อเนื่อง 11 ใน 14 วันทำการล่าสุด พร้อมกับความคืบหน้าด้านกฎหมาย stablecoin ในสภาคองเกรส และคำประกาศลึกลับของที่ปรึกษาทำเนียบขาวถึง "การประกาศครั้งใหญ่" เกี่ยวกับสำรองบิทคอยน์แห่งชาติที่กำลังจะมาถึง
ตามข้อมูลจาก TradingView ระบุว่าราคาเทรดบิทคอยน์ทะลุระดับ 80,000 ดอลลาร์เมื่อวันจันทร์ โดยปรับตัวขึ้น 2.7% ในช่วงเวลาเพียง 3 ชั่วโมง นับเป็นระดับราคาสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งการปรับตัวขึ้นเริ่มต้นเมื่อเวลา 01:25 น. ตามเวลา UTC โดยราคาพุ่งจาก 78,415 ดอลลาร์ก่อนจะทะลุแนว 80,000 ดอลลาร์ได้ในเวลาประมาณ 75 นาทีถัดมา ก่อนไต่ขึ้นต่อเนื่องไปแตะ 80,515 ดอลลาร์ในเวลา 04:20 น. UTC
การฟื้นตัวของบิทคอยน์ดังกล่าวสอดรับกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเอเชีย โดยดัชนี MSCI AC Asia ปรับตัวขึ้น 2.3% มาที่ระดับ 245.2 จุดในช่วงเช้าวันจันทร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยแซงหน้าระดับสูงสุดเดิมที่ 243.6 จุด ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ก่อนหน้าที่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะปะทุขึ้นในไม่กี่วันถัดมา
นักวิเคราะห์ระบุว่าการปรับตัวขึ้นของดัชนี MSCI AC Asia ในช่วงต้นสัปดาห์มักสะท้อนความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงโดยรวมในตลาดโลก อันเป็นผลจากพัฒนาการในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สัญญาณดังกล่าวไม่ได้รับประกันว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันเสมอไป
ฝั่งตลาดเหรียญคริปโต Ether พุ่งขึ้น 3.9%, XRP บวก 2.4% และ BNB ปรับตัวขึ้น 3.3% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ากระแสความเสี่ยงกลับมาทั่วทั้งตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
แรงหนุนสำคัญอีกประการมาจากพัฒนาการด้านนโยบายในกรุงวอชิงตัน ซึ่งฝ่ายธนาคารและอุตสาหกรรมคริปโตบรรลุข้อตกลงประนีประนอมในประเด็นผลตอบแทนจาก stablecoin ภายใต้ร่างกฎหมาย CLARITY Act โดยคาดว่าวุฒิสภาจะเดินหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวภายในเดือนนี้
ขณะเดียวกัน กองทุน ETF บิทคอยน์แบบสปอตที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 11 ใน 14 วันทำการล่าสุด สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการจากนักลงทุนสถาบันยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่มีเงินไหลเข้าสุทธิถึง 629.8 ล้านดอลลาร์ นับเป็นตัวเลขรายวันที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสองสัปดาห์ของอุตสาหกรรม ETF บิทคอยน์สหรัฐฯ
ฟื้นตัวเกือบ 30% จากจุดต่ำสุดปี 2569
การที่บิทคอยน์ไต่กลับมายืนเหนือ 80,000 ดอลลาร์ได้อีกครั้งถือเป็นการฟื้นตัวเกือบ 30% จากจุดต่ำสุดของปีนี้ที่ราว 62,000 ดอลลาร์ ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 และนักวิเคราะห์หลายรายมองว่าเส้นทางสู่ระดับ 100,000 ดอลลาร์ยังคงเปิดกว้าง
ขณะที่ ไมเคิล ฟาน เดอ โพปเป้ ผู้ก่อตั้ง MN Trading Capital ให้มุมมองไว้เมื่อวันศุกร์ว่า บิทคอยน์ไม่จำเป็นต้องอาศัย "เรื่องราวใหม่" ใดๆ เพื่อหวนกลับสู่แนวต้าน 100,000 ดอลลาร์ โดยระบุว่า "ไม่จำเป็นต้องมี narrative ที่จะผลักดันราคาขึ้น" เพราะเมื่อราคาเริ่มขยับขึ้น "narrative จะสร้างตัวเองขึ้นมาเอง"
ท่ามกลางแรงขับเคลื่อนเหล่านี้ อุตสาหกรรมคริปโตกำลังจับตานโยบาย "สำรองบิทคอยน์สหรัฐฯ" หลังจากที่ แพทริก วิตต์ ที่ปรึกษาด้านคริปโตของทำเนียบขาว กล่าวในงาน Bitcoin Conference ที่ลาสเวกัสสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า จะมี "การประกาศครั้งใหญ่" เกี่ยวกับสำรองบิทคอยน์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งหากเป็นจริง อาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ผลักดันดึงราคาบิทคอยน์ขึ้นสู่ระดับสูงใหม่อีกครั้ง