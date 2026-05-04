หุ้น 4 เดือนแรกปีนี้จบสวย...พุ่ง 234 จุด / สุนันท์ ศรีจันทรา

บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นช่วง 4 เดือนแรกปี 2569 ปิดฉากลงแล้ว แม้จะเกิดความผันผวน หลังจากสงครามตะวันออกกลางปะทุขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ แต่ภาพการลงทุนโดยรวมถือว่าฟื้นตัวขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี
ดัชนีหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ปิดที่ระดับ 1,493.69 จุด เพิ่มขึ้น 234.02 จุด หรือเพิ่มขึ้น 18.57% เมื่อเทียบกับจุดปิดสิ้นปี 2568 ที่ระดับ 1,259.67 จุด
ถ้าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่ปะทุขึ้น ตลาดหุ้นคงสดใส และดัชนีฯ อาจทะยานขึ้นเหนือ 1,550 จุดไปแล้วก็ได้ แม้จะต้องเผชิญแรงกดดันจากการขึ้นภาษีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ก็ตาม
นักลงทุนต่างชาติทยอยขนเงินกลับมาไล่ซื้อหุ้น ทำให้ดัชนี ฯ ปรับตัวสู่ช่วงขาขึ้นเต็มตัว จนพุ่งขึ้นสร้างจุดสูงสุดในปีนี้ที่ระดับประมาณ 1,545 จุด แต่เมื่อเกิดการโจมตีอิหร่านจนลุกลามเป็นสงครามในตะวันออกกลาง และนำไปสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางเดินเรือขนส่งน้ำมันที่มีความสำคัญ
นักลงทุนต่างชาติจึงกลับมาเทขายหุ้นอีกครั้ง ฉุดดัชนี ฯ ทรุดลง แต่สามารถตั้งหลักขึ้นมาใหม่ และยืนจ่อทะลุ 1,500 จุดอยู่ โดยมีหุ้นบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA เป็นตัวค้ำยัน
อย่างไรก็ตาม ยอดซื้อหุ้นสะสมของนักลงทุนต่างชาตินับจากต้นปีที่เคยพุ่งขึ้นประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ล่าสุดเหลือยอดซื้อหุ้นสะสมสุทธิเพียง 16,758 ล้านบาท
ตลาดหุ้นทั่วโลกเคลื่อนไหวอย่างไร้ทิศทาง เพราะรอคอยความชัดเจนของสงครามตะวันออกกลาง เช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยที่มีแรงกดดันหลายด้าน นอกจากผลกระทบจากสงคราม ราคาน้ำมันที่ทะยานขึ้นแล้ว ยังต้องติดตามความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติ และหุ้น DELTA ซึ่งเป็นหุ้นที่มีอิทธิพลชี้นำตลาด
มาตรการกำกับการซื้อขายขั้นที่ 1 เพื่อดับความร้อนแรงของหุ้น DELTA โดยกำหนดให้ซื้อหุ้นด้วยเงินสดหรือบัญชีแคชบาลานซ์ สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 เมษายน ซึ่งนักลงทุนกำลังจับตาดูว่าตลาดหลักทรัพย์จะขยายเวลามาตรการกำกับการซื้อขายต่อไปอีกหรือไม่
เพราะ DELTA ยังอยู่ในข่ายหุ้นที่มีความร้อนแรง
นอกจากนั้น ยังต้องรอลุ้นว่า MSCI จะปรับลดน้ำหนักหุ้น DELTA ในการคำนวณดัชนี MSCI เท่าไหร่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น เพราะจะมีแรงขายจากกองทุน Passive Fund ตามมา และถ้าหุ้น DELTA ปักหัวลง ดัชนีฯ จะดิ่งลงตาม
ช่วงหยุดยาว 4 วันในปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนยังคงเกาะติดสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางตลอดเวลา และหวังว่าจะไม่มีข่าวร้ายมาทำลายบรรยากาศการพักผ่อนยาว ๆ ไม่เกิดการปะทุของการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในรอบใหม่ เพราะถ้ามีปัจจัยลบแทรกเข้ามาช่วงวันหยุด เปิดตลาดหุ้นวันแรกของเดือนพฤษภาคม ดัชนีฯ อาจฟุบลงต่อ ถอยห่างจากเป้าหมาย 1,500 จุดไปทุกที
ถ้าตัด DELTA ออกจากการคำนวณดัชนี ฯ หรือไม่มีหุ้น DELTA ภาวะตลาดหุ้นอาจซึมมาพักใหญ่แล้ว เพราะขาดแคลนข่าวดีกระตุ้น แต่หุ้น DELTA เพียงตัวเดียวช่วยสร้างสีสัน พยุงดัชนีฯ ไม่ให้เกิดการแกว่งตัวอย่างรุนแรง
แต่ DELTA จะรอดหรือไม่จากการต่ออายุมาตรการกำกับการซื้อขาย และรอดหรือไม่จากการถูก MSCI ปรับลดน้ำหนักการคำนวณดัชนีฯ
พักกันยาวมา 4 วันเต็ม กลับเข้าสู่สนามการสู้รบในตลาดหุ้นอีกครั้งวันอังคาร สุดคาดเดาว่าตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไร เพราะแนวโน้มระยะสั้น หุ้นทั้งโลกถูกตรึงด้วยสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางจนเคลื่อนไหวอย่างไร้ทิศทาง ขณะที่ราคาน้ำมันทะยานขึ้นครั้งใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นโลก
4 เดือนแรก ดัชนีฯ มีต้นทุนบวกแล้ว 234 จุด แต่ 8 เดือนที่เหลือของปี 2569 นับจุดเริ่มต้นจากวันนี้ ดัชนีฯ จะถดถอยลงหรือดีดตัวขึ้นจนสิ้นปีสามารถยืนเหนือ 1,500 จุดได้หรือไม่ ใครจะให้คำตอบได้
เพราะถ้าสงครามไปจบ นักลงทุนคงได้นั่งเฝ้าตลาดหุ้นไปวัน ๆ เท่านั้น