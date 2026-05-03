12 หุ้นพลังงานวิ่งเดือดร้อนแรงสุด! IRPC-GUNKUL-GULF หัวหอกหลัก

ตลาดหุ้นไทยปี 2569 แม้จะไม่สดใสมากนัก แต่ “หุ้นพลังงาน” กำลังส่งสัญญาณชัดเจนว่าได้กลับมาอีกครั้ง...หุ้นโรงกลั่นอย่าง IRPC TOP และ SPRC กลายเป็นตัวนำด้วยแรงหนุนจากค่าการกลั่นที่ฟื้นตัวแรง ผสานกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ดันราคาน้ำมันให้ยืนในระดับสูง ขณะที่ PTTEP รับอานิสงส์ตรงจากราคาพลังงานโลก ส่วน GULF และ GUNKUL 2 หุ้นโรงไฟฟ้าที่มี “สตอรี่” หนุนราคาอย่างมีนัยสำคัญ
1.IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +114.14% (ราคาจาก 0.99 บาท ปรับขึ้นเป็น 2.12 บาท เพิ่มขึ้น 1.13 บาท),ราคารอบ 5 วัน +33.33%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.18/0.70 บาท,ค่า P/E- เท่า,อัตราปันผล 0.47% ,market cap 43,320.97 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 45.05%,สำนักงานประกันสังคม 1.98%
2.GUNKULบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +53.68% (ราคาจาก 1.90 บาท ปรับขึ้นเป็น 2.92 บาท เพิ่มขึ้น 1.02 บาท),ราคารอบ 5 วัน +23.73%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.96/1.31 บาท,ค่าP/E 14.20เท่า,อัตราปันผล 4.11%,market cap 25,936.99 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด 50.68%,นาย กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ 4.05%,นายสุระ คณิตทวีกุล 0.56%
3.GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +37.72% (ราคาจาก 41.75 บาท ปรับขึ้นเป็น 57.50 บาท เพิ่มขึ้น 15.75 บาท),ราคารอบ 5 วัน +2.22%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 64.25/37.75บาท,ค่า P/E 10.07เท่า,อัตราปันผล 5.65% ,market cap 859,040.67 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี 29.28%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 3.72%,บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)1.52%,ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 1.00%,บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)0.78%
4.BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +37.50% (ราคาจาก 26.00 บาท ปรับขึ้นเป็น 35.75 บาท เพิ่มขึ้น 9.75บาท),ราคารอบ 5 วัน +3.62%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 40.75/24.20 บาท,ค่า P/E 18.25 เท่า,อัตราปันผล 2.94%,market cap 52,646.90 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 15.37%,สำนักงานประกันสังคม 14.13%,บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี จำกัด 11.09%,กระทรวงการคลัง 4.45%,บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1.08%,น.ส. พิสชา เหมวชิรวรากร 0.68%
5.PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +36.28% (ราคาจาก 113.00 บาท ปรับขึ้นเป็น 154.00 บาท เพิ่มขึ้น 41.00บาท),ราคารอบ 5 วัน +4.41%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 164.00/94.25บาท,ค่า P/E 11.01 เท่า,อัตราปันผล 5.68%,market cap 611,377.75 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) 63.79%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.76%,สำนักงานประกันสังคม 1.27%
6.TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +33.33% (ราคาจาก 36.00 บาท ปรับขึ้นเป็น 48.00 บาท เพิ่มขึ้น 12.00 บาท),ราคารอบ 5 วัน +7.87%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 56.75/25.25 บาท,ค่า P/E 7.35 เท่า,อัตราปันผล 3.75% ,market cap 107,224.11 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 45.03%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 2.07%,สำนักงานประกันสังคม 1.86%
7.SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +24.58% (ราคาจาก 5.90 บาท ปรับขึ้นเป็น 7.35 บาท เพิ่มขึ้น 1.45 บาท),ราคารอบ 5 วัน +11.36%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.20/4.28 บาท,ค่าP/E 12.40 เท่า,อัตราปันผล 6.12% ,market cap 31,868.88 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD 60.56%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 1.52%
8.BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +19.92%(ราคาจาก 4.92 บาท ปรับขึ้นเป็น 5.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.98 บาท),ราคารอบ 5 วัน +7.27%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.50/4.00 บาท,ค่าP/E - เท่า,อัตราปันผล 5.08%,market cap 59,111.53 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 8.26%,นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 1.84%
9.SEAOIL บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +18.12 %(ราคาจาก 2.98 บาท ปรับขึ้นเป็น 3.52 บาท เพิ่มขึ้น 0.54 บาท),ราคารอบ 5 วัน +8.64%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.24/2.08 บาท,ค่าP/E 9.88 เท่า,อัตราปันผล 5.11% ,market cap 2,601.22 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท นทลิน จำกัด 45.04%,นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 3.20%,น.ส.วิอร ทองแตง 1.12%
10.PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +14.79% (ราคาจาก 7.10 บาท ปรับขึ้นเป็น 8.15 บาท เพิ่มขึ้น 1.05 บาท),ราคารอบ 5 วัน -0.61%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 10.20/5.45 บาท,ค่า P/E 13.32 เท่า,อัตราปันผล 4.29%,market cap13,610.50 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด 25.12%,นาย พิทักษ์ รัชกิจประการ 2.50%,นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล 1.14%
11.WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +14.76% (ราคาจาก 4.20 บาท ปรับขึ้นเป็น 4.82 บาท เพิ่มขึ้น บาท),ราคารอบ 5 วัน +1.69%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.25/2.84 บาท,ค่า P/E 18.14 เท่า,อัตราปันผล 5.24% ,market cap 18,436.50 ล้านบาท,ถือใหญ่สุด บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)70.45%,น.ส.จรีพร จารุกรสกุล1.93%,น.ส.ชัชชมนต์ อนันตประยูร(ลูกสาวคุณจรีพร) 0.87%
12.PTT บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี +10.16% (ราคาจาก 32.00 บาท ปรับขึ้นเป็น 35.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท),ราคารอบ 5 วัน+0.71%,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 38.00/29.50 บาท,ค่า P/E 11.07 เท่า,อัตราปันผล 6.53%,market cap 1,006,845.62 ล้านบาท,ถือใหญ่สุดกระทรวงการคลัง 51.38%,กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 7.83%,สำนักงานประกันสังคม 1.77%
ในอีกด้านหนึ่ง หุ้นพลังงานบางกลุ่มกลับยังไม่ฟื้น ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือพลังงานทางเลือกที่ยังถูกกดดันจากต้นทุนทางการเงินและการเติบโตที่ชะลอลง อย่างเช่น หุ้นพลังงานตัวดังๆ ที่ผลตอลแทนราคาตั้งแต่ปี ยังติดลบ ประกอบด้วย BGRIM -8.51% OR -7.52% BPP -5.56 SPCG -4.84% CKP -4.13% LANNA -3.95% GPSC -3.47% SUSCO -2.88% EA -2.22% RATCH -1.69% EGCO -1.32%
สะท้อนให้เห็นว่าตลาดรอบนี้ไม่ได้ “ซื้อทั้งกลุ่ม” แต่กำลังเลือกลงทุนในธุรกิจที่มีกำไรชัดเจนและมีโมเมนตัมเท่านั้น ทิศทางต่อจากนี้จึงเป็นเกมของ “จังหวะและการหมุนกลุ่ม” ระยะสั้นหุ้นโรงกลั่นและน้ำมันยังคงได้เปรียบจากโมเมนตัม แต่ต้องระวังแรงขายทำกำไรหลังราคาปรับขึ้นแรง ขณะที่ระยะกลางมีโอกาสเห็นเงินไหลกลับเข้าสู่หุ้นโรงไฟฟ้าที่ยัง laggard หากปัจจัยดอกเบี้ยเริ่มผ่อนคลาย