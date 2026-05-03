นักลงทุนตื่นตัว! เผยสถิติ Q1/69 ใช้แอป-เว็บไซด์ ก.ล.ต.เช็คข้อมูลก่อนลงทุนกว่า 1.5 แสนครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยสถิติไตรมาส 1 ปี 2569 พบว่า ประชาชนยังคงตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการตรวจสอบก่อนลงทุน ผ่านการเข้าใช้งานเครื่องมือของ ก.ล.ต. รวมกว่า 1.5 แสนครั้ง สะท้อนพฤติกรรมการคัดกรองความเสี่ยงจากการลงทุนตั้งแต่ต้นทาง ขณะเดียวกันสายด่วนแจ้งหลอกลงทุน ก.ล.ต. รับเบาะแส 3,473 ครั้ง ตอกย้ำบทบาทสำคัญในการดำเนินการช่วยเหลือและลดความเสียหายแก่ประชาชน พร้อมเดินหน้ามาตรการเชิงรุก 3Cs รับมือมิจฉาชีพหลอกลงทุน
จากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดือนมีนาคม 2569 พบว่า ปัญหาภัยหลอกลงทุนสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าประมาณ 602 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 1 ของความเสียหายทั้งหมด สะท้อนถึงผลกระทบต่อประชาชนจากปัญหาดังกล่าวยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง ขณะที่สถิติของสายด่วนแจ้งหลอกลงทุน ก.ล.ต. ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 มีจำนวนการรับแจ้งเบาะแสรวม 3,473 ครั้ง โดยเป็นการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนผ่านสายด่วนแจ้งหลอกลงทุน ก.ล.ต.รวม 3,149 ครั้ง เพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่า จากช่วงไตรมาสแรกของปี 2568 รวมทั้งยังได้ประสานงานปิดกั้นช่องทางหลอกลวงไปแล้ว 279 ครั้ง (ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียปิดกั้นได้ร้อยละ 100 ภายในเวลา 7 นาที - 48 ชั่วโมง)
อย่างไรก็ดี จากสถิติการใช้งานเครื่องมือ ก.ล.ต. ของประชาชนเพื่อตรวจสอบก่อนลงทุน ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2569 พบว่า มีการใช้เครื่องมือรวมกว่า 1.5 แสนครั้ง โดยเข้าใช้ผ่านแอปพลิเคชัน "SEC Check First" จำนวน 146,149 ครั้ง และผ่านช่องทาง "Investor Alert" บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. จำนวน 7,626 ครั้ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการตรวจสอบก่อนตัดสินใจลงทุนของประชาชน ซึ่งจะช่วยคัดกรองความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทาง
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ปัญหาภัยหลอกลงทุนยังคงมีความเสี่ยงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดเวลา ก.ล.ต. จึงมุ่งยกระดับการป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ผ่านมาตรการเชิงรุกภายใต้แนวคิด 3Cs ได้แก่ Consultation การให้คำปรึกษาผ่านสายด่วนแจ้งหลอกลงทุน ก.ล.ต.1207 กด 22 Communication การสื่อสารเตือนภัย โดยจัดทำศูนย์ข้อมูลและพัฒนาแอป SEC Check First ให้แสดงรายชื่อ Investor Alert รายล่าสุดบนแอปด้วย และการเพิ่มฟังก์ชัน Chatbot ให้ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น และสุดท้าย Collaboration การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อปิดกั้นช่องทางของมิจฉาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 77 หน่วยงาน ในการช่วยประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนภัยหลอกลงทุนให้เข้าถึงประชาชนวงกว้างมากยิ่งขึ้น"
ก.ล.ต. ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน หากไม่แน่ใจว่าถูกหลอกลงทุนหรือไม่ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ได้ที่ "Investor Alert" บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือค้นหารายชื่อผู้ให้บริการในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต (หลักทรัพย์/สินทรัพย์ดิจิทัล) ได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First หรือโทรปรึกษาได้ที่ "สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน ก.ล.ต. 1207 กด 22" เพื่อรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่โดยตรง