เพนตากอนชูบทบาทใหม่บีทีซี เสริมความมั่นคง-คานอำนาจจีน

เฮกเซธเผยเพนตากอนกำลังซุ่มทำโครงการลับที่ครอบคลุมการใช้บิตคอยน์เป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์เพื่อแสดงอำนาจและถ่วงดุลจีน ขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้นำกองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิกยืนยันการรันโหนดบิตคอยน์และการทดสอบโปรโตคอลเพื่อความมั่นคงทางไซเบอร์
พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ตอบข้อซักถามของแลนซ์ กูเดน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกัน เกี่ยวกับประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของบิตคอยน์ระหว่างให้ปากคำกับคณะกรรมาธิการการทหารของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพฤหัสฯ (30 เม.ย.) โดยบอกว่า ตนเองสนใจเกี่ยวกับศักยภาพของบิตคอยน์และคริปโตมานานแล้ว และสำทับว่า กระทรวงกลาโหมกำลังดำเนินมาตรการริเริ่มที่เป็นความลับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนหรือต่อต้านเทคโนโลยีนี้ที่จะช่วยให้อเมริกาได้เปรียบอย่างมากในหลายสถานการณ์
เฮกเซธอธิบายว่า ความพยายามเหล่านั้นเป็นที่มาของความได้เปรียบในสถานการณ์ต่างๆ โดยเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของบิตคอยน์กับการประยุกต์ใช้ด้านความมั่นคงแห่งชาติ มากกว่าการใช้ในเชิงการเงินเพียงอย่างเดียว
การแสดงความคิดเห็นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อต้นเดือนเมษายน พลเรือเอกซามูเอล เจ. ปาปาโร จูเนียร์ แถลงต่อคณะกรรมาธิการการทหารของสภาล่างโดยยืนยันว่า กองบัญชาการสหรัฐฯ ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก (INDOPACOM) รันโหนดบิตคอยน์ที่ใช้งานอยู่จริง และกำลังทดสอบเชิงปฏิบัติการเพื่อนำโปรโตคอลของบิตคอยน์ไปใช้ในการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
ปาปาโรชี้แจงว่า บิตคอยน์เป็นระบบวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สร้างบนวิทยาการการเข้ารหัสลับ บล็อกเชน และ proof-of-work หรือกลไกฉันทามติบนบล็อกเชน และตั้งข้อสังเกตว่า บิตคอยน์มีศักยภาพในการทำให้ผู้โจมตีมีค่าใช้จ่ายจริงในการดำเนินการในโลกไซเบอร์
การแสดงความคิดเห็นของนายใหญ่เพนตากอนและผู้บัญชาการ INDOPACOM สะท้อนมุมมองที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนของเจ้าหน้าที่กลาโหมระดับอาวุโสต่อบิตคอยน์ จากที่เคยโฟกัสที่ความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินผิดกฎหมาย มาสู่บทบาทในฐานะเครื่องมือทางเทคนิคของเงินดิจิทัลสกุลนี้
เฮกเซธยังโยงบิตคอยน์กับการแข่งขันด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยระบุว่า บีทีซีสามารถใช้เป็นเครื่องมือคานอำนาจโมเดลการควบคุมระบบดิจิทัลของจีน สอดคล้องกับแผนการริเริ่มขนาดใหญ่ของคณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่มองสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านมุมมองความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงการหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนสำรองบิตคอยน์เชิงยุทธศาสตร์
จากรายงานของ bitcoin.com ภูมิหลังของเฮกเซธสะท้อนความสนใจของเขาที่มีต่อเทคโนโลยีนี้มายาวนาน โดยก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่า เขาถือครองบิตคอยน์และขายออกไปก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่ง
ผู้มีส่วนร่วมในตลาดและผู้สังเกตการณ์ด้านนโยบายต่างชี้ว่า ถ้อยแถลงของเฮกเซธและปาปาโรเป็นอีกหนึ่งสัญญาณตอกย้ำกระแสที่บิตคอยน์ได้รับการยอมรับมากขึ้นในระดับสถาบันและในหน่วยงานรัฐบาล
คลิปการให้ปากคำของเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งสองคนนี้แพร่หลายอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดีย กระตุ้นการถกเถียงเกี่ยวกับบทบาทของบิตคอยน์นอกเหนือจากด้านการเงิน และแม้เพนตากอนไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวโครงการเหล่านั้น แต่คำแถลงของเฮกเซธและปาปาโรบ่งชี้ว่า การสำรวจโครงสร้างพื้นฐานของบิตคอยน์ในบริบทด้านความมั่นคงแห่งชาติดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง