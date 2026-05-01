ALT พบนักลงทุน “นครสวรรค์” โชว์วิสัยทัศน์การเติบโต

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ (คนที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ และนายโชคชัย ประเสริฐชัยพร (คนที่ 3 จากขวา) รักษาการ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประกอบธุรกิจดิจิทัลและพลังงานทดแทน พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ร่วมนำเสนอข้อมูลธุรกิจและวิสัยทัศน์การเติบโตของบริษัทต่อกลุ่มนักลงทุนจังหวัดนครสวรรค์ ในงานสัมมนา “Dinner Talk ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน จังหวัดนครสวรรค์” ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์
นางปรียาภรณ์ เปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตผ่าน 3 เสาหลักธุรกิจอันเป็นรากฐานสำคัญแห่งอนาคต ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) กลุ่มการวางระบบและแพลตฟอร์ม (System Integration & Platform) และกลุ่มพลังงานสะอาด(Green Energy) ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเสถียรของโครงข่ายการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาค และรองรับความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นของลูกค้ากลุ่ม Hyper Scaler, Cloud และ Data Center ในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
ด้าน นายโชคชัย ได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นผ่านยุทธศาสตร์ "ขยาย-เพิ่มการใช้งาน-ยั่งยืน" ในการขับเคลื่อนองค์กรในช่วง 3 ปีข้างหน้า โดยระบุว่าบริษัทมุ่งเน้นการขยายโครงข่ายในจุดยุทธศาสตร์สำคัญ หรือ Network Expansion ผ่านการเชื่อมต่อโครงข่ายใยแก้วนำแสงเส้นทางความปลอดภัยสูงระหว่างกรุงเทพฯ ไปยัง EEC, เชื่อมโยง Data Center ไปยังสถานีเคเบิลใต้น้ำรวมถึงการขยายโครงข่ายตามเส้นทางหลักทั้งรถไฟ รถไฟฟ้า และทางด่วน เพื่อสร้างระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมและมีเสถียรภาพสูงสุด นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเพิ่มอัตราการใช้งานโครงข่ายเดิมให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างความยั่งยืนผ่านการเกื้อหนุนของทั้ง 3 ธุรกิจหลักร่วมกัน
สำหรับเป้าหมายทางการเงินภายใต้แผนยุทธศาสตร์ JUMP+ ที่เข้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทตั้งเป้าจะมีกำไรสุทธิพุ่งสูงถึง 170ล้านบาทในปี 2571 ซึ่งเติบโตมากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับฐานกำไรเดิมที่ 82 ล้านบาท ตัวเลขดังกล่าวถือเป็นภาพสะท้อนศักยภาพการเติบโตที่มั่นคงและชัดเจนของบริษัทในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัทมีมูลค่างานในมือ หรือ Backlogสิ้นปี 2568 อยู่แล้วกว่า 4,878 ล้านบาท ซึ่งมูลค่างานจำนวนนี้จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ที่มั่นคง หรือRecurring Income ในระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้นด้วยทิศทางผลการดำเนินงานที่มีแนวโน้มดีเยี่ยมและฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น บริษัทยังมีเป้าหมายสำคัญที่จะกลับมาพิจารณาการจ่ายเงินปันผลอีกครั้ง เพื่อเป็นการสร้างผลตอบแทนและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ร่วมเติบโตไปพร้อมกับALT อย่างยั่งยืน