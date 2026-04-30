หุ้นพลิกกลับมาปิดบวก 1.95 จุดได้แรงซื้อกลุ่มน้ำมัน-ปิโตรฯพยุง หลังเช้าขายลดเสี่ยงติดหยุดยาว

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,493.69 จุด เพิ่มขึ้น 1.95 จุด (+0.13%) มูลค่าซื้อขาย 60,940.47 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวลง แต่ท้ายตลาดพลิกกลับมาบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,493.69 จุด และจุดต่ำสุด 1,481.05 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 239 หลักทรัพย์ ลดลง 225 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 195 หลักทรัพย์
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ดัชนีพลิกกลับมาเป็นบวกช่วงท้ายภาคบ่าย หลังช่วงเช้าปรับตัวลงแรง โดยมีแรงซื้อหุ้นกลุ่ม Commodity น้ำมัน อาทิ PTT PTTEP SCC โดยวันนี้เป็นภาพขายลดความเสี่ยงเข้าสู่วันหยุดยาว ที่ยังติดตามสถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง รวมถึงผลประกอบการไตรมาส 1/69 ของบริษัทจดทะเบียน
นอกจากนี้การชะลอซื้อ DELTA ที่ติดตามว่าจะมีโอกาสขยายเวลามาตรการ Cash Balance ในวันนี้ หากไม่ติดเกณฑ์ Cash Balance คาดว่าหุ้น DELTA จะกลับมาได้รับความสนใจ จากงบไตรมาส 1/69 ออกมาดีกว่าคาด
แนวโน้มตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้า เปิดวันอังคารที่ 5 พ.ค. คาดดัชนีแกว่งไซด์เวย์ ที่ยังมีการเก็งกำไรงบบจ. โดยที่ผ่านมาหลายบริษัท งบออกมาดีกว่าคาด อาทิ BH SCC ITC DELTA พร้อมให้แนวรับ 1,480 จุด แนวรับถัดไป 1,470-1,475 จุด แนวต้านที่ 1,500 จุด แนวต้านถัดไป 1,510 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 4,811.27 ล้านบาท ปิดที่ 154.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
SCC มูลค่าการซื้อขาย 4,706.61 ล้านบาท ปิดที่ 240.00 บาท เพิ่มขึ้น 12.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 4,050.98 ล้านบาท ปิดที่ 35.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,874.34 ล้านบาท ปิดที่ 194.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 3,807.30 ล้านบาท ปิดที่ 340.00 บาท ลดลง 8.00 บาท