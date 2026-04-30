เคทีซีจัดแคมเปญร่วม'Pet Expo Thailand 2026'ตอบโจทย์เปลี่ยนสู่การใช้จ่ายเชิงคุณค่า

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เคทีซี) กล่าวว่า อุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงของไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากบทบาทของ'สัตว์เลี้ยง'ที่ขยับสู่การเป็นสมาชิกครอบครัว ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายเปลี่ยนจากการซื้อสินค้าเพื่อความสุข ไปสู่การลงทุนด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตในระยะยาว ซึ่งสะท้อนชัดผ่านแนวคิด Pet Longevity ที่ถูกหยิบยกเป็นธีมหลักของ Pet Expo Thailand 2026 เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว เคทีซีจึงต้องการมีบทบาทเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้จ่าย พร้อมสนับสนุนไลฟ์สไตล์ของ Pet Parent ยุคใหม่
โดยจัดสิทธิพิเศษกระตุ้นการใช้จ่ายภายในงาน Pet Expo Thailand 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00–20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5–8 ชั้น LG และอิเวนต์ฮอลล์ ชั้น B2 โดยรวบรวมผู้ประกอบการกว่า 300 บริษัท ครอบคลุมสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม ตั้งแต่อาหาร โภชนาการ เวชภัณฑ์ เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์เลี้ยง ไปจนถึงบริการไลฟ์สไตล์ โดยมอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกภายในงาน Pet Expo Thailand 2026 ได้แก่ แลกคะแนน KTC FOREVER รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%เมื่อใช้คะแนนเท่ากับยอดใช้จ่ายสะสมต่อวัน ,ผ่อนชำระ 0.74% ต่อเดือนนาน 3, 6 หรือ 10 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป
และรางวัลสำหรับสมาชิกยอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดงาน 4 วัน (ขั้นต่ำ 20,000 บาท)รับบัตรกำนัลห้องพัก Pet Friendly Deluxe Room ที่ Hyatt Regency Hua Hin มูลค่า 20,715 บาท จำนวน 1 รางวัล