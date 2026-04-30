LH Bank จัดงานเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์ ขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank จัดงานเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์ “LH Bank Groovy Night” เพื่อขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 จากขวา) กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย (ที่ 3 จากขวา) และผู้บริหารระดับสูง ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจและบริการของธนาคาร เพื่อสร้างคุณค่าและความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายในงานมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล และแคทรียา อิงลิช สร้างความประทับใจแก่พันธมิตรที่เข้าร่วมงาน จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569