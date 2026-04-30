ก.ล.ต. ตอกฝาโลง Exmix เตือนผู้ลงทุนรีบถอนสินทรัพย์ด่วน ก่อนถูกปิด 2 พ.ค. 69

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศย้ำเตือนครั้งสำคัญ ให้ผู้ลงทุนเร่งถอนหรือโอนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากแพลตฟอร์มที่ไม่มีใบอนุญาตแห่งนี้โดยด่วน ก่อนที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) จะใช้มาตรการเด็ดขาดปิดกั้นการเข้าถึงทุกช่องทางในวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 นี้ ถือเป็นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกภายใต้ พ.ร.ก. ป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ฯ ฉบับใหม่ ที่ยกระดับจากการกล่าวโทษ สู่การตัดวงจรการเข้าถึงโดยสิ้นเชิง ความเสี่ยงที่ตามมาไม่ใช่แค่เข้าเว็บไซต์ไม่ได้ แต่หมายถึงสภาพคล่องและสิทธิ์ในทรัพย์สินดิจิทัลที่อาจถูกอายัดไว้อย่างไร้กำหนด
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ย้ำเตือนผู้ลงทุนให้ดำเนินการต่อทรัพย์สินของตนในแพลตฟอร์ม บริษัท เอ็กซ์มิกซ์ จำกัด (Exmix) ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ก่อนครบกำหนดปิดแพลตฟอร์ม ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหลังการปิดระบบ
ตามที่พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2568 โดยให้อำนาจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดิจิทัลฯ) สั่งปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569 ก.ล.ต. ได้นำส่งข้อมูลแพลตฟอร์ม เจ้าของเว็บไซต์ Exmix และ กระเป๋าเงินดิจิทัล walletexmix ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อกระทรวงดิจิทัลฯ นั้น กระทรวงดิจิทัลฯ จะดำเนินการปิดกั้นช่องทางการเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าว ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มดังกล่าวได้
ก.ล.ต. ขอย้ำให้ผู้ลงทุนที่ใช้บริการในแพลตฟอร์มดังกล่าว พิจารณาถอนหรือโอนย้ายทรัพย์สินของตนเองออกจากแพลตฟอร์มดังกล่าวก่อนวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เพื่อรักษาประโยชน์และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการปิดกั้นแพลตฟอร์มดังกล่าว
พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ขอเตือนประชาชนและผู้ลงทุนให้ระมัดระวังการใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่ investor Alert ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตได้ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และแอปพลิเคชัน SEC Check First หากมีเบาะแสเกี่ยวกับการดำเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร 1207 หรือผ่านช่องทาง Facebook page “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป