NL คว้างานใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 124 ลบ.

"เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ " ประกาศคว้างานโครงการใหม่จำนวน 3 โครงการ มูลค่ารวม 124,705,023.64 บาท จากโรงพยาบาลราชวิถีและศิริราชมูลนิธิ เน้นย้ำกลยุทธ์การประมูลงานอย่างระมัดระวังในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน พร้อมโชว์ศักยภาพรับงานผสมผสานทั้งขนาดเล็ก-ใหญ่ งานสร้างใหม่และงานปรับปรุง (Renovate)
นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ NL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงความสำเร็จในการได้รับงานก่อสร้างโครงการใหม่จำนวน 3 โครงการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 124,705,023.64 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงการที่ 1 : โครงการจ้างซ่อมแซมผนังคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ Core Lift No.3 อาคารทศมินทราธิราช ว่าจ้างโดยโรงพยาบาลราชวิถี (มูลนิธิสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต) มีมูลค่าโครงการ 9,455,023.64 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน , โครงการที่ 2 : โครงการจ้างปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก พร้อมป้ายคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ประตู 8) ว่าจ้างโดยศิริราชมูลนิธิ มีมูลค่าโครงการ 2,750,000.00 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน , โครงการที่ 3 : โครงการจ้างก่อสร้างศูนย์อาหารสวัสดิการ (Food Mall) ว่าจ้างโดยศิริราชมูลนิธิ มีมูลค่าโครงการ 112,500,000.00 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 420 วัน
การเดินหน้ารับงานทั้ง 3 โครงการนี้ สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของ NL ที่มุ่งเน้นการพิจารณาเข้าร่วมประมูลงาน และรับงานอย่างระมัดระวังภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีการคัดกรองโครงการและบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม เพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านต้นทุนและกำไร นอกจากนี้การได้รับงานในครั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำจุดแข็งของ NL ในด้านการรับงานที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกสเกล ทั้งโครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง และโครงการขนาดใหญ่ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างงานก่อสร้างใหม่และงานปรับปรุง (Renovate)
"ภายใต้ความท้าทายของอุตสาหกรรมก่อสร้างในขณะนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์การผสมผสานการรับงานไม่ว่าจะเป็นงานสร้างใหม่หรืองานปรับปรุง ในทุกขนาดโครงการ การเลือกประมูลงานอย่างระมัดระวังและประเมินศักยภาพอย่างรอบคอบ จะช่วยให้ NL สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาระดับการเติบโต และส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างดีเยี่ยม" นายศรันย์ กล่าว