กรุงไทยเปิดขายหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเหรียญสหรัฐปตท.สผ. บนแอปฯ เป๋าตัง-คาดเริ่มพ.ค. นี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)จับมือบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.เสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ เป๋าตัง เป็นครั้งแรกในเอเชีย เปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึงการลงทุนอย่างเท่าเทียมในสินทรัพย์สกุลเงินเหรียญสหรัฐ กับบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งและมีศักยภาพการเติบโต เพื่อกระจายพอร์ตและเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 เหรียญสหรัฐ ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด
ทั้งนี้ ปตท.สผ.และหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปตท.สผ. ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAA แนวโน้ม คงที่ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 โดยเป็นหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ชนิดระบุผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คาดเสนอขายระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2569 ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปฯ เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 60 ปีกรุงไทย'ทุกก้าว เพื่อล้านอนาคต' ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนมาตรฐานสากลและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนในทุกมิติ พร้อมเดินหน้ายกระดับการลงทุนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลด้วย การพัฒนา USD Bond Wallet เพื่อเพิ่มทางเลือกและขยายโอกาสการลงทุนให้กับคนไทย ในการลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินเหรียญสหรัฐในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก โดยผู้ลงทุนไทยสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเหรียญสหรัฐของบริษัทไทยที่มีความน่าเชื่อถือสูงได้อย่างสะดวก และยังมีตลาดรองรองรับการซื้อขายกับธนาคารกรุงไทย ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มสภาพคล่องและความสะดวกในการบริหารเงินลงทุน
สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ของ ปตท.สผ. สามารถเตรียมตัวก่อนการจองซื้อหุ้นกู้ง่าย ๆ ได้ตามขั้นตอนนี้
1. ติดตั้งและลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง
2. เปิดวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปฯ เป๋าตัง และทำแบบประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุน
3. เปิดบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศกับธนาคารกรุงไทย หรือบัญชี Global Savings ในแอปฯ Krungthai NEXT และผูกบัญชี Global Savings กับ วอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปฯ เป๋าตัง เพื่อเป็นบัญชีรับดอกเบี้ยและเงินต้นคืน ทั้งนี้ หากผู้ลงทุนถือบัตร Krungthai Travel Card หรือมีบัญชี Global Savings ที่เปิดกับธนาคารกรุงไทย ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่ ผู้ลงทุนสามารถใช้บัญชี Global Savings ที่มีอยู่ ผูกกับวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ เพื่อเตรียมลงทุนในหุ้นกู้ได้เลย
4. แลกเงินเหรียญสหรัฐไว้ในบัญชี Global Savings เตรียมพร้อมจองซื้อหุ้นกู้ โดยผู้ลงทุนสามารถแลกเงินเหรียญสหรัฐเข้าบัญชี Global Savings เก็บไว้ล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง และรับดอกเบี้ยจากบัญชี Global Savings อัตรา 2.25% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569) ระหว่างรอการลงทุน เมื่อมีการลงทุนในหุ้นกู้ดิจิทัลสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ดอกเบี้ยจะโอนเข้าบัญชี Global Savings โดยอัตโนมัติ