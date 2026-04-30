“พัมคิน” ผู้นำเครื่องมือช่าง ชูนวัตกรรมอัจฉริยะ ยกทัพสินค้าร่วมงานสถาปนิก 69 เจาะอสังหาฯ-ผู้รับเหมารายใหญ่ หนุนยอดขาย

หมดยุคแข่งเรื่องราคา ตลาดเครื่องมือช่างมูลค่า 2.5 หมื่นล้าน เข้าสู่หมวดความคุ้มค่าและนวัตกรรม “พัมคิน คอร์ปอเรชั่น” หนึ่งในผู้นำตลาดเครื่องมือช่าง “PUMPKIN” แบรนด์สัญชาติไทย ที่อยู่คู่กับช่างไทยมานานกว่า 38 ปี นำทัพขบวนสินค้าเครื่องมือช่าง โชว์เทคโนโลยีอัจฉริยะ ภายในงานสถาปนิก 69 เปิดตัวสินค้าใหม่ “แบตเตอรี่ PUMPKIN P20i +” สำหรับงานเครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย พร้อมจัดแคมเปญ ซื้อ ลุ้น โชค “พัมคิน แจกหนัก จัดเต็มปี 3” คืนกำไรสู่ลูกค้า ผลักดันยอดขายในปี 2569 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
นายชวพงษ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัมคิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย แบรนด์เครื่องมือช่าง “PUMPKIN” กล่าวถึงภาพรวมตลาดเครื่องมือช่างในไทยว่า มีมูลค่ารวมกว่า 25,000 ล้านบาท ซึ่งการแข่งขันปัจจุบันเปลี่ยนจากการสู้ด้วยราคา (Price War) มาเป็นการสู้ด้วย "ความคุ้มค่าและนวัตกรรม" ซึ่งพัมคิน คือ แบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้อย่างโดดเด่น เพราะเราเป็นผู้นำตลาดในเชิงนวัตกรรม และการพัฒนาสินค้าที่จับต้องได้ จากคุณภาพของเครื่องมือและการใช้งานจริง ที่อยู่ในระดับ "Quality Tier"
โดยในปี 2568 พัมคินรักษาตำแหน่ง Top 3 ในกลุ่มแบรนด์ไทยที่มีอิทธิพลสูงสุด และเป็น TOP 3 ของยอดขายในตลาดโมเดิร์นเทรด ของกลุ่มเครื่องมือช่าง ที่มีปัจจัยมาจากความต้องการเครื่องมือไร้สาย ที่ทดแทนเครื่องมือแบบมีสาย และโครงการก่อสร้างภาครัฐ เอกชนที่กลับมาคึกคัก รวมถึงการเปิดตลาดกลุ่มสินค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ Home&Garder และ lifestyleใหม่ๆ รวมถึงตลาดในต่างประเทศ
สำหรับ พัมคิน เราคือ ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ที่อยู่คู่กับช่างไทยมานานกว่า 38 ปี ภายใต้ปรัชญาการทำธุรกิจ ที่มุ่งเน้น “ซื่อสัตย์ต่อคู่ค้า มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าคุณภาพ” และเติบโตจากการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง เริ่มต้นจากความเชี่ยวชาญคัดสรรเครื่องมือที่มีคุณภาพ เข้าสู่การเป็น "Brand Owner" โดยทีมวิจัยสินค้าคิดค้น นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ ควบคุมการออกแบบและสเปกสินค้าเองทั้งหมด ตอบโจทย์งานช่างทุกประเภทได้อย่างครบครัน
ปัจจุบันพัมคิน มีสินค้าหมุนเวียนในคลังมากกว่า 6,000 รายการ ครอบคลุม เช่น เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย ปั๊มน้ำอัจฉริยะอินเวอร์เตอร์ เครื่องมือลม เครื่องปั่นไฟ เครื่องมืองานสวน ไปจนถึงอุปกรณ์ความปลอดภัย ที่มีสโลแกน “พัมคิน ครบทุกเรื่อง เครื่องมือช่าง” มีช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ ครองส่วนแบ่งการตลาดในโมเดิร์นเทรด ได้แก่ ไทวัสดุ ดูโฮม โฮมโปร เมกะโฮม โกลโบลเฮาส์ ฮาร์ดแวร์เฮ้าส์ และ ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ พัมคินคอนเนอร์ และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไป รวมทั้งหมดแล้วกว่า 4,500 แห่งทั่วประเทศ
พัมคิน แบรนด์ไทย มาตรฐานระดับ Global Brand ที่มีคุณภาพสามารถจำหน่ายไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นในเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง SOUTH AMERICA CENTRAL AMERICA และแอฟริกา จุดแข็งของเรา คือ มาตรฐานของคุณภาพสินค้าที่ผู้ใช้งานเชื่อมั่นได้ มีเครื่องมือที่หลากหลาย และตอบโจทย์การใช้งานช่างได้ทั้งหมด
อีกทั้งยังเป็นแบรนด์ที่เข้าใจ Pain Point ของผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง มุ่งเน้นการพัฒนาสเปกและฟังก์ชั่น ใช้มาตรฐานเดียวกับแบรนด์ชั้นนำของโลก (Global Standard) ในราคาที่ผู้ใช้งานคนไทยเข้าถึงได้มากกว่า (Value for Money) รวมทั้งการออกแบบมาเพื่อ “การทำงานสำหรับมืออาชีพ” โดยเฉพาะ มีอายุการใช้งานยาวนาน และทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้น ภายใต้เทคโนโลยี "R&D Inside" การพัฒนาชิปเซ็ตอัจฉริยะในกลุ่มเครื่องมือไร้สาย (Cordless) อายุการใช้งานก็ยาวนานขึ้น รวมถึงเครื่องมือไฟฟ้า (Power Tools) หรือ อุปกรณ์งานช่างพื้นฐานต่าง ๆ (Handtools) มีนวัตกรรมที่พัฒนาเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานได้อย่างสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นช่าง ผู้รับเหมา หรือเจ้าของบ้าน และการตอบโจทย์ Lifestyle ของคนยุคใหม่ ภายใต้มาตรฐานจาก พัมคิน”
ล่าสุดเรายังได้ร่วมงานใหญ่แห่งปี งานสถาปนิก 69 จัดงาน PUMPKIN EXPERIENCE : Grand Opening Talk with CEO & Tour & Test Experience ไฮไลท์สำคัญในงาน นำผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่มีความอัจฉริยะ "Smart& Cordless Ecosystem" นำมาจัดแสดงที่บูธ PUMPKIN ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2–3 อิมแพค เมืองทองธานี ดังนี้
1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องมือไฟฟ้าไร้สาย 20V เครื่องมือไร้สายที่ใช้แพลตฟอร์มแบตเตอรี่ร่วมกันได้ทั้งหมด (One Battery
System) ในซีรีส์ INFINITY POWER SHARE ที่พัฒนาเครื่องมือ ที่เกี่ยวกับช่างมืออาชีพ งานสวน งานน้ำ งาน DIY และการเปิดตัวแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน รุ่นใหม่ล่าสุด ตอบโจทย์ผู้ใช้ในยุคปัจจุบันที่คุ้มค่า “PUMPKIN แบตเตอรี่ P20i+”
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ตอบโจทย์งานก่อสร้าง ผู้นำอันดับ 1 เรื่องเครื่องมืองานช่างก่อสร้าง ตั้งแต่ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ งานเคมีภัณฑ์ รวมถึงงานยานยนต์ งานสวน งานทำความสะอาดต่าง ๆ และ กลุ่มสินค้า สว่านโรตารี่ ที่มีคุณภาพสูงจนได้รับการขนานนามว่าเป็น "KING OF ROTARY HAMMER" เราคือ แบรนด์ไทยเจ้าแรกๆ ที่กล้าการันตีคุณภาพสินค้าสู้กับแบรนด์ยุโรป
3.ไฮไลท์สำคัญของแบรนด์พัมคินในปีนี้ คือ ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ตลาด กลุ่มปั๊มน้ำสำหรับบ้าน ได้แก่ ปั๊มน้ำอัจฉริยะอินเวอร์เตอร์ นิยามของความเงียบ สงบ และทรงพลัง เป็น 'ตัวจริง' ที่เปลี่ยนปัญหาเรื่องน้ำแรงไม่นิ่งให้กลายเป็นความสบายระดับโรงแรม 5 ดาว ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart Features) ที่ออกแบบมาเพื่อบ้านคนไทยอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ภายในงานสถาปนิก เรายังได้จัดแคมเปญ ซื้อลุ้นโชค “พัมคิน แจกหนักจัดเต็ม ปี 3” แจกรถไฟฟ้าเดือนละ 1 คัน ต่อเนื่อง 5 เดือนรวด เพื่อ “คืนกำไร" ให้กับลูกค้าตัวจริงที่เลือกใช้สินค้าพัมคินมาตลอด 38 ปี โดยปีนี้ เน้นย้ำเรื่องความเชื่อมั่นภายใต้คอนเซปต์ "ใช้พัมคิน มีแต่ได้กับได้" เพียงซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์พัมคิน ตามรายการที่ร่วมโปรโมชั่นในแต่ละเดือน
แล้วลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ ผ่านเว็บไซด์ หรือ LINE : @pumpkintools ตรวจสอบรายละเอียด ผ่านเว็บไซด์
www.pumpkin.co.th/pumpkinluckydraw หรือเฟสบุ๊ค : @pumpkintools ซึ่งจะจับรางวัลทุก ๆ เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม – กันยายน 2569
และพัมคิน (Pumpkin) พร้อมยกระดับความเชื่อมั่นให้แก่ช่างมืออาชีพและผู้ใช้งานทั่วประเทศ ด้วยความพร้อมด้านระบบบริการหลังการขายแบบครบวงจร (Pumpkin After Sales Service Center) ภายใต้มาตรฐานการซ่อมที่รวดเร็วและแม่นยำโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเครือข่ายศูนย์บริการและจุดรับส่งซ่อมที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค โดยเป้าหมายในปีนี้ ขยายศูนย์บริการให้ครบ 50 แห่ง อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายด้วยระบบลงทะเบียนและติดตามสถานะงานซ่อมผ่านช่องทางดิจิทัล
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ทุกเครื่องมือจากพัมคินจะได้รับการดูแลอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดอายุการใช้งานตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเครื่องมือช่างที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
“สิ่งที่คาดหวังจากงานสถาปนิก 69 จะเกิดจากการเจรจาธุรกิจ และสร้างยอดขาย (Lead Generation) ภายในงานและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับกลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาฯ และผู้รับเหมาโครงการขนาดใหญ่ ตลอดจนช่างมืออาชีพ และเจ้าของบ้าน มุ่งสู่การเป็น "The world of your Tools Solutions" ที่เป็น Professional ไม่ได้ขายแค่ตัวเครื่องมือ แต่ขายระบบที่ช่วยให้งานช่างเสร็จไวขึ้น มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนค่าแรงอีกด้วย”