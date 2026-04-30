หุ้นปิดเช้าลบ 5.99 จุด รับแรงกดดันบอนด์ยีลด์พุ่ง-สงครามยืดเยื้อดันเงินเฟ้อ แม้ SCC-PTTEP ช่วยพยุง

SET ปิดเช้าที่ 1,485.75 จุด ลดลง 5.99 จุด (-0.40%) มูลค่าซื้อขายราว 35,038 ล้านบาท นักวิเคราะห์ เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับลงรับแรงกดดันราคาน้ำมันพุ่งจากสงครามตะวันออกกลางยืดเยื้อกังวลแนวโน้มเงินเฟ้อสูงส่งผลเฟดตรึงดอกเบี้ยสูงนาน และบอนด์ยีลด์ดีดขึ้น รวมถึงแรงขาย DELTA กดดัชนี แม้ SCC-กลุ่มน้ำมันช่วยประคองตลาด ขณะที่หุ้นใหญ่รอลุ้น MSCI Rebalance ช่วงบ่ายคาดตลาดทรงตัวแดนลบไร้ปัจจัยใหม่และเข้าสู่วันหยุดยาว ให้แนวรับ 1,480 จุด แนวต้าน 1,490 จุด
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวลง โดยทำจุดต่ำสุด 1,481.05 จุด และจุดสูงสุด 1,490.33 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) กล่าววา ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับลงจากปัจจัยหลายอย่าง สถานการณ์สงครามตะวันออกกลางยังยืดเยื้อในประเด็นช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งดันเงินเฟ้อสูง ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.50-3.75% แนวโน้มตรึงไว้ระดับสูงนาน และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) ดีดตัวสูงขึ้น
ขณะที่หุ้นใหญ่บ้านเรารอความชัดเจนของ MSCI ประกาศ Rebalance เช้า 13 พ.ค.นี้ ส่วนหุ้น DELTA เผชิญแรงขายกดดัชนี รอลุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯจะประกาศขยายเวลา Cash Balance หรือไม่ หากต่อเวลาเสี่ยงหลุด SET50 รวมถึงเข้าสู่วันหยุดยาวทำให้ไม่มีใครไล่เก็บ
อย่างไรก็ดี ยังมีแรงซื้อ SCC หลังงบไตรมาส 1/69 ออกมาดีกว่าคาดมากและมี story ความร่วมมือกับ PTTGC ในธุรกิจโอเลฟินส์ รวมถึงหุ้นกลุ่มน้ำมันช่วยพยุงตลาดไว้ได้ระดับหนึ่ง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดเคลื่อนไหวในแดนลบทรงตัวจากเช้านี้ เพราะยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุน แนะติดตามสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่ยังไม่มีความชัดเจน โดยให้แนวรับ 1,480 จุด แนวต้าน 1,490 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
SCC มูลค่าการซื้อขาย 3,400.11 ล้านบาท ปิดที่ 237.00 บาท เพิ่มขึ้น 9.00 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 3,042.43 ล้านบาท ปิดที่ 153.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,723.42 ล้านบาท ปิดที่ 341.00 บาท ลดลง 7.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,962.74 ล้านบาท ปิดที่ 35.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,605.14 ล้านบาท ปิดที่ 195.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท