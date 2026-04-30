PHAT นำเสนอข้อมูลออนไลน์ ก.ล.ต. - ตลท. เตรียมเข้าจดทะเบียน mai

บริษัท กลุ่มภัทร จำกัด (มหาชน) หรือ PHAT ผู้ประกอบธุรกิจสกัดน้ำมันปาล์มดิบและส่งออกผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากปาล์มในจังหวัดกระบี่ จัดประชุมออนไลน์ เพื่อนำเสนอข้อมูลการดำเนินธุรกิจและแผนการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมี คณะกรรมการและคณะผู้บริหารบริษัท พร้อมด้วย บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูล
ภายหลังการประชุม คณะผู้บริหารของบริษัท อาทิ นายชลำ อรรถธรรม ประธานกรรมการบริษัท, นายอนรรฆ หวั่งหลี กรรมการ, นายมงคล ลิ้มสวาท กรรมการ, นางสุจิรา ไชยภัคดี กรรมการบริษัท, นายสมนึก จันทวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.ธิเบศร์ จันทวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ, นายพีรณัฐ สวัสดิจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน, นางสาวภัทรวี จันทวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ, นายปาลิต ตั้นเอง ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ, นายเจษฎา โชติวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส และนางเสาวนีย์ ชูเอียด ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กลุ่มภัทร จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม บริษัท กลุ่มภัทร จำกัด (มหาชน) อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เมื่อเร็วๆ นี้