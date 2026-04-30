EMPIRE แต่งตั้ง “ศตวรรษ เศรษฐกร” CSO เสริมทัพ

"ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ " เสริมทัพผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ แต่งตั้ง “ศตวรรษ เศรษฐกร” ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer: CSO) เสริมทีมบริหาร เดินหน้าเร่งปรับโครงสร้างธุรกิจ ควบคู่ยกระดับศักยภาพการเติบโต ดัน New S-Curve รองรับการเติบโตยุคใหม่ ชูจุดแข็งโซลูชันเทคโนโลยีและความร่วมมือพันธมิตร ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน รับการเติบโตของรายได้และความสามารถทำกำไร ตอกย้ำเป้าหมายองค์กรสร้างองค์กรแข็งแกร่ง เพิ่มมูลค่าระยะยาว
นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) หรือ EMPIRE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายศตวรรษ เศรษฐกร ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ (Chief Strategy Officer: CSO) สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างแข็งแกร่งผ่านโครงสร้างธุรกิจใหม่ ตลอดจนการนำเสนอสินค้าและการให้บริการครบวงจร เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจให้กับลูกค้าตลอดจนพันธมิตรอย่างมีกลยุทธ์ โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นการสร้าง New S-Curve ครั้งสำคัญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ ผลักดันการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยโครงสร้างการบริหารดังกล่าว เป็นการส่งเสริมการบริหารงานภายใน พร้อมเพิ่มมูลค่าบริการด้วยการออกแบบโซลูชันการให้บริการอย่างตรงจุด
“บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์กรและพันธมิตร ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, โซลูชันทางธุรกิจ และ เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้จริง ขณะเดียวกัน การเสริมทัพด้วยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ และ มีประสบการณ์หลากหลายในการพัฒนาโครงสร้างธุรกิจ อีกทั้งการมีวิสัยทัศน์สอดคล้องกับทิศทางใหม่ขององค์กร จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับ EMPIRE ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งในมิติรายได้และความสามารถในการทำกำไร พร้อมต่อยอดสู่การเป็นองค์กรที่สร้างมูลค่าในระยะยาว” นางสาววัชราภรณ์กล่าว
ทั้งนี้ บทบาทของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ (CSO) จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงกลยุทธ์ของทุกหน่วยธุรกิจ ตั้งแต่การมีส่วนในการวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้าง การร่วมออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ
นายศตวรรษ เศรษฐกร เป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในด้านกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ ด้วยประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำหลากหลายอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นอดีตผู้ร่วมก่อตั้งและบริหารโครงการ “CEO IDOL” แพลตฟอร์มพัฒนาผู้นำธุรกิจระดับประเทศ ทำให้มีความเข้าใจเชิงลึกในการพัฒนาโครงสร้างธุรกิจและองค์กร ให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ประสบการณ์ด้านการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง สะท้อนความเชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์ธุรกิจและการสื่อสาร โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางและผลลัพธ์ขององค์กรอย่างเป็นขั้นตอน และการมี Identity อย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับทิศทางการเติบโตขององค์กร รวมถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับทุกอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถพัฒนารูปแบบบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน
“ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ EMPIRE ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ บทบาทของฝ่ายกลยุทธ์ จะมีส่วนในการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาส เพื่อกำหนดทิศทางเชิงโครงสร้างของทั้งองค์กร โดยให้ความสำคัญกับหลักการบริหารงาน และ การสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก สร้างความโดดเด่นและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการยกระดับความสามารถในการทำกำไรด้วยสินค้าหรือบริการที่ได้รับการออกแบบเชิงกลยุทธ์ให้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจที่มี Margin สูง เพื่อส่งเสริม EMPIRE ให้เติบโตทั้งรายได้และกำไร ด้วยโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมในทุกอุตสาหกรรม และ มีอัตลักษณ์แข็งแกร่งไปพร้อมกัน” นายศตวรรษ กล่าว