เอ็นเอส บลูสโคปฯ จับมือ แสนสิริ ยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัย ชูนวัตกรรมโครงหลังคาและแผ่นหลังคา เสริมความแกร่งโครงการแนวราบ

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงสร้างเหล็ก และแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดแก่ลูกบ้าน
นางสาวสุจินตนา วีระรัตน์ ประธานบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน (Sustainability) โดยผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอให้กับโครงการของแสนสิริ ทั้งโครงหลังคาสมาร์ททรัส (SMARTRUSS®) และ แผ่นหลังคาเมทัลชีท KLIP-LOK 700 HI-STRENGTH เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการันตีรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product) ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้ และนอกจากความแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานวิศวกรรมแล้ว เรายังมุ่งหวังที่จะช่วยให้ลูกบ้านแสนสิริได้อยู่อาศัยในบ้านที่ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวบ้านเพื่อการประหยัดพลังงานในระยะยาว”
ด้าน นายประเสริฐ ตระการวชิรหัตถ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนโครงการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า แสนสิริให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุที่ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งาน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการมุ่งสู่ Net Zero ภายในปี 2050 การคัดเลือกพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมตรงกันอย่างบลูสโคป ไลสาจท์ จึงเป็นหัวใจสำคัญในการส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพ การเลือกใช้นวัตกรรมหลังคาที่ช่วยลดคาร์บอนไม่เพียงแต่เป็นการรับผิดชอบต่อโลก แต่ยังช่วยสร้างสภาวะน่าอยู่ภายในบ้านให้กับลูกบ้านของเรา ทั้งในแง่ของการระบายความร้อนและความทนทาน ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของแสนสิริในการสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนในทุกโครงการ
ความร่วมมือระหว่าง เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท์ และ แสนสิริ ครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานวัสดุก่อสร้างในไทย โดยเน้นการใช้นวัตกรรมเหล็กที่รีไซเคิลได้ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย.