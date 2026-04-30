GCAP GOLD ชี้เจรจาสันติภาพสหรัฐฯ-อิหร่าน หนุนทองผันผวนต่อเนื่อง

ทองคำยังผันผวนไร้ทิศทางที่ชัดเจน “จีแคป ” ชี้ปมเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านไร้ข้อยุติ ด้านตลาดการเงินทั่วโลกจับตาผลการประชุม Fed ชี้ชะตาดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง เปิดกลยุทธ์ รอเข้าซื้อสะสมเมื่อย่อตัว $4,550 / $4,500
นางสาวอารีรัตน์ มุราชัย หัวหน้านักวิเคราะห์ บริษัท จีแคป จำกัด หรือ GCAP GOLD เปิดเผยว่า ราคาทองคำในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มผันผวนในระดับสูง โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือประเด็นการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลาง ซึ่งชนวนความผันผวนเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศยกเลิกส่งคณะผู้แทนสหรัฐฯ ไปหารือข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านที่ประเทศปากีสถาน พร้อมทิ้งท้ายด้วยท่าทีแข็งกร้าวว่า “ถ้าอยากคุย ก็แค่โทรมา” ขณะที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านยืนยันชัดเจนว่าไม่มีแผนการเจรจาโดยตรง อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีรายงานว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอใหม่ผ่านคนกลาง โดยเสนอให้ทั้งสองฝ่ายยุติสงคราม และมุ่งเน้นแก้ไขวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ โดยให้สหรัฐฯ ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่าน ก่อนที่จะกลับมาเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ในภายหลัง แม้ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนทว่ายังอยู่บนความไม่แน่นอนสูง
ประเด็นดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อราคาทองคำ เนื่องจากหากการเจรจามีสัญญาณคืบหน้า จะช่วยลดแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้ราคาทองคำมีโอกาสเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้น ขณะที่ราคาน้ำมันอาจชะลอตัวลง ลดแรงกดดันเงินเฟ้อ และทำให้ตลาดกลับมาให้น้ำหนักกับทิศทางดอกเบี้ยของเฟดมากขึ้น จึงประเมินว่าระยะนี้ทองคำจะยังแกว่งตัวแรงตามกระแสข่าวการเมืองระหว่างประเทศ และนักลงทุนควรระวังความผันผวนจากข่าวที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเป็นพิเศษ
อีกปัจจัยที่ตลาดทั่วโลกจับตาคือการประชุม Federal Reserve ในวันที่ 29 เม.ย.นี้ โดยประเด็นหลักคือ คาดการณ์ดอกเบี้ยที่ตลาดให้น้ำหนักสูงถึง 99.5 % ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ย 3.50 % - 3.75% ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 นอกจากนี้ ยังต้องติดตามถ้อยแถลงและท่าทีของ เจอโรม พาวเวล ว่าจะวางมือหรืออยู่ต่อในตำแหน่งกรรมการเฟด มุมมองนโยบายในช่วงครึ่งหลังของปี รวมถึงความชัดเจนในการรับรองตำแหน่งของ เควิน วอร์ช ในฐานะผู้นำเฟดคนถัดไป ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของนโยบายการเงิน
ฝ่ายวิเคราะห์ ระบุว่า ราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณรีบาวด์ ในระยะสั้น แต่ในเชิงโครงสร้างยังไม่ใช่ขาขึ้นเต็มตัว แต่เป็นเพียงการดีดตัวเพื่อทดสอบแนวต้านในช่วงพักฐานเท่านั้น โดยหากราคาสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ $4,650 ได้อย่างต่อเนื่อง จะมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่โซน $4,680 / $4,700 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามหากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าว และการย่อตัวลงอีกครั้งไม่สามารถรักษาฐานราคาเดิมหรือหลุดระดับ $4,550 ลงไปควรระวังแรงขายกดลงรอบใหม่ สำหรับกลยุทธ์ทองคำไทย แนะนำ “รอจังหวะที่ราคาย่อตัว” เพื่อเข้าซื้อสะสมบริเวณ 70,000 / 69,500 บาท และ “แบ่งขายทำกำไร” หากราคาไม่สามารถทะลุผ่าน 72,000 / 72,500 บาท