หุ้นปรับลงตามภูมิภาค หลังเฟดส่งสัญญาณตรึงดอกเบี้ยสูงนาน จับตากำไร บจ.

นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีเคลื่อนไหวทิศทาง Sideways down โดยการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 3.50-3.75% แต่มีความแตกแยกของคณะกรรมการเฟดมากขึ้น โดยมองว่ามีแนวโน้ม Hawkish เล็กน้อย โดยเจ้าหน้าที่บางส่วนส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไปสักระยะหนึ่ง ส่งผลให้ตลาดตีความผ่าน Fed Fund Rate ว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจจะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง หนุนให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) ปรับตัวขึ้น กดดันบรรยากาศการลงทุน โดยเช้านี้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลดลงราว 0.5-1%
อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นตลาดยังคงได้รับปัจจัยหนุนจากโมเมนตัมของการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์, ปิโตรเคมี และพลังงาน ซึ่งอาจหนุนให้คาดการณ์กำไรต่อหุ้น (EPS)โดยรวมขยับขึ้นไปที่ระดับ 97-98 จุดได้ แต่หลังจากนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังต่อแนวโน้มการปรับลดประมาณการกำไรในหุ้นกลุ่มที่อิงกับการบริโภคในประเทศ (Domestic Play) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป
โดยประเมินแนวรับไว้ที่ 1,475 จุดและให้แนวต้านที่ 1,490 จุด