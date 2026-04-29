Bitbank ญี่ปุ่นเปิดตัวบัตรเครดิต ใช้บิทคอยน์จ่ายบิลได้โดยตรง

Bitbank ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ของญี่ปุ่น เปิดตัวบัตรเครดิตที่เชื่อมต่อกับสินทรัพย์ดิจิทัล เปิดทางให้ผู้ใช้ชำระยอดค้างจากการใช้จ่ายประจำวันด้วยบิทคอยน์โดยตรง นับเป็นผลิตภัณฑ์แรกจากตลาดแลกเปลี่ยนที่ได้รับใบอนุญาตในญี่ปุ่น ที่ผนวกฟังก์ชันสินเชื่อแบบดั้งเดิมเข้ากับกลไกการชำระหนี้ด้วย BTC อย่างสมบูรณ์แบบ บัตรดังกล่าวให้เงินคืนในรูปคริปโต 0.5% จากทุกการใช้จ่าย เพิ่มแรงจูงใจเหนือกลไกการชำระเงิน และสะท้อนให้เห็นว่าภาคคริปโตที่มีการกำกับดูแลของญี่ปุ่นกำลังปรับโฉมโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินสำหรับผู้บริโภคอย่างจริงจัง ขณะที่กรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเปิดช่องทางที่กว้างที่สุดในประวัติศาสตร์ให้กับการชำระเงินด้วยบิทคอยน์
กลไกการทำงาน "บัตรเครดิต ไม่ใช่บัตรเดบิตคริปโต"
โครงสร้างผลิตภัณฑ์ของ Bitbank มีความเรียบง่ายในทางปฏิบัติ แต่ออกแบบให้มีนัยสำคัญในเชิงสถาปัตยกรรมการชำระเงิน ผู้ใช้ถือบัตรเครดิต Bitbank ทำธุรกรรมผ่านระบบบัตรมาตรฐาน จากนั้นชำระยอดค้างด้วยบิทคอยน์ที่ถืออยู่ในบัญชีตลาดแลกเปลี่ยน Bitbank แทนที่จะเป็นเงินเยนญี่ปุ่น รูปแบบดังกล่าวช่วยให้ผู้ถือครองบิทคอยน์สามารถนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ในชีวิตทางการเงินประจำวันได้โดยไม่ต้องแปลงกลับเป็นสกุลเงินคำ (fiat) ก่อน
นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังได้รับเงินคืนอัตราคงที่ 0.5% ในรูปสกุลคริปโต จากทุกการใช้จ่าย ซึ่งเป็นการขยายการถือครองคริปโตของผู้ใช้ไปพร้อมกับการใช้ชีวิตประจำวัน และเป็นการซ้อนชั้นสิ่งจูงใจไว้บนกลไกการชำระหนี้หลัก
สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนคือ นี่ไม่ใช่บัตรเติมเงินคริปโต (prepaid card) หรือบัตรเดบิตคริปโต (crypto debit card) แต่คือบัตรเครดิตที่ใช้บิทคอยน์เป็นสกุลเงินในการชำระหนี้ ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวมีนัยสำคัญต่อสถาปัตยกรรมการชำระเงิน เนื่องจากวงจรสินเชื่อ (credit cycle) ทำให้ Bitbank อยู่ในฐานะที่ลึกกว่าผู้ให้บริการชำระเงินแบบคริปโต
Bitbank ผู้บุกเบิก ก้าวนำคู่แข่ง
Bitbank ก่อตั้งในปี 2557 และได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (Financial Services Agency) ในปี 2560 ปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตรากฐานของญี่ปุ่น บัตรดังกล่าวเปิดให้บริการสำหรับผู้ใช้ค้าปลีกในประเทศเป็นลำดับแรก โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ใช้ที่ถือครองบิทคอยน์อยู่ในบัญชี Bitbank อยู่แล้ว และต้องการผนวกสินทรัพย์เหล่านั้นเข้ากับชีวิตทางการเงินในชีวิตประจำวัน
ก่อนหน้านี้ บริษัทบัตรเครดิตลำดับที่ 106 ของญี่ปุ่นเคยเปิดตัวบัตรวีซ่าเติมเงินแบบคริปโตในเดือนกันยายน 2567 แต่โครงสร้างที่เน้นสินเชื่อเป็นหลักของ Bitbank ถือเป็นหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่แยกจากกันโดยสิ้นเชิง และมีระดับการบูรณาการกับระบบการเงินกระแสหลักที่ลึกซึ้งกว่า
การเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงทิศทางที่มีนัยสำคัญในแนวทางที่ภาคคริปโตภายใต้กำกับดูแลของญี่ปุ่นกำลังเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินค้าปลีก ในขณะที่การชำระเงินด้วยบิทคอยน์ไม่เคยมีกรอบกำกับดูแลที่เปิดกว้างเท่านี้มาก่อนในญี่ปุ่น Bitbank ได้เดินหน้าเข้าสู่ช่องทางนั้นก่อนคู่แข่งแล้ว