ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.66-อ่อนค่าสวนราคาน้ำมัน-กังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(29เม.ย.69)แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ครั้งใหม่ที่ 32.695 ก่อนจะปิดตลาดที่ระดับ 32.66 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.51 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทและสกุลเงินเอเชียอ่อนค่าลง สวนทางราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นท่ามกลางความกังวลต่อความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ เงินบาทเผชิญแรงขายเพิ่มเติมหลังการประชุมกนง. ซึ่งแม้จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.00% ตามเดิม แต่ก็มีมุมมองที่ระมัดระวังในการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ โดยมองว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลงจากสงครามในตะวันออกกลาง สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 2,060 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 2,146 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.40-32.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การตอบรับของตลาดต่อผลการประชุมเฟด สถานการณ์ในตะวันออกกลาง ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ผลการประชุม ECB และ BOE ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศที่สำคัญ ประกอบด้วย PMI เดือนเม.ย. ของจีน รวมถึง และเงินเฟ้อ PCE/Core PCE เดือนมี.ค. ของสหรัฐฯ