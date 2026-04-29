เฮเฟเล่ฯเปิดตัวนวัตกรรมใหม่กว่า 100 รายการ ขยายพอร์ตคลุม 6 หมวด ดันยอดขายโตสวนภาวะตลาด

เฮเฟเล่ ประเทศไทย นำเสนอสินค้ามากกว่า 20,000 รายการ ครอบคลุม 6 หมวดสินค้า เพื่อสนับสนุนกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ สถาปนิก นักออกแบบ และเจ้าของบ้าน ด้วยโซลูชันที่ครบครันสำหรับทุกพื้นที่ ตั้งแต่ที่อยู่อาศัย โรงแรม ไปจนถึงอาคารพาณิชย์และภาคอุตสาหกรรม และในปี 2569 นี้เฮเฟเล่ได้ขยายกลุ่มสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่กว่า 100 รายการ โดยมีจุดเด่นสำคัญคือการเปิดตัวกลุ่มสินค้าใหม่ “โซลูชันระบบแสงสว่างเฮเฟเล่”
ด้วยประสบการณ์ระดับโลกยาวนานกว่า 103 ปี และการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยกว่า 32 ปี เฮเฟเล่มีทีมผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,500 คน พร้อมเครือข่ายการพันธมิตรให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม ทั้งอสังหาฯ สถาปนิก นักออกแบบ ผู้ค้าปลีก และเจ้าของบ้าน ด้วยสินค้าและบริการแบบครบวงจร เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานยาวนาน
Mr. John Clare, Managing Director บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เฮเฟเล่มีความเชื่อมั่นในแนวทางการเติบโตที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ผ่านการร่วมคิดและร่วมพัฒนา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริงตามแนวคิด Co-Creation, Co-Engineering ที่เฮเฟเล่ เรามุ่ง ‘เพิ่มคุณค่าของทุกพื้นที่ไปด้วยกัน’ ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของการสร้างความร่วมมือกับลูกค้า ตามปณิธานของบริษัท Maximising the value of space.Together.”
นายประวิตร พงศ์เพชรบัณฑิต, Product Category & Trade Marketing Director บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แนวทางดังกล่าวทำให้ให้เฮเฟเล่เติบโตอย่างต่อเนื่องเหนือกว่าภาพรวมตลาด โดยมียอดขายมากกว่า 4,500 ล้านบาท กลุ่มสินค้าทั้ง 6 หมวด ได้แก่ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับบ้านและอาคาร อุปกรณ์ฟิตติ้งเฟอร์นิเจอร์ และระบบล็อกดิจิทัล ซึ่งเฮเฟเล่เป็นผู้นำตลาด รวมถึงกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ และระบบแสงสว่าง เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันที่ครบครันสำหรับทุกพื้นที่และการใช้งาน”
ในฐานะแบรนด์จากประเทศเยอรมนี เฮเฟเล่ให้ความสำคัญกับ คุณภาพที่มาพร้อมกับประสิทธิภาพและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการยกระดับการบริการลูกค้าภายใต้แนวคิด Service+
นายพัลลภ คมน์อนันต์ General Manager - Brand and Marketing Communication บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศ ไทย) จำกัด กล่าวว่า “ทีม Service+ ของเฮเฟเล่พร้อมให้คำแนะนำ สนับสนุนด้านเทคนิค และดูแลหลังการขาย รวมถึงบริการตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทีมีความจำเป็น”
เฮเฟเล่ให้ความสำคัญกับระบบแสงสว่างในฐานะกลยุทธ์สำคัญ เพื่อยกระดับอาคารและพื้นที่ใช้สอย รวมถึงคุณภาพชีวิต โดยผสานแสงสว่างภายในเฟอร์นิเจอร์และภายในห้องเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ผ่านระบบที่สามารถควบคุมและตั้งค่าได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งยังออกแบบให้ติดตั้งง่าย และปรับใช้งานได้หลากหลาย
ภายในงาน Architect ’69 เฮเฟเล่ได้ร่วมมือกับคุณเจอร์รี่ หง (Jenchieh Hung) และคุณกุลธิดา ทรงกิตติภักดี จาก HAS Design and Research สถาปนิกแถวหน้าของไทย เพื่อนำเสนอพาวิลเลียน “ASA Megä Hill” ซึ่งสะท้อนแนวคิดการทำงานร่วมกับพันธมิตร และความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด “Future of Completion by Connecting with Nature” พื้นที่จัดแสดงในรูปแบบทางเดินลักษณะเนินเขาไล่ระดับ เชื่อมโยงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เข้ากับธรรมชาติ พร้อมถ่ายทอดโซลูชันแบบครบวงจรของเฮเฟเล่ผ่านประสบการณ์จริง รวมถึงการทดลองและสัมผัสนวัตกรรมระบบแสงสว่างรูปแบบใหม่อีกด้วย
ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมผัสนวัตกรรมและโซลูชันด้านการออกแบบล่าสุดจากเฮเฟเล่ ประเทศไทย พร้อมกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษ ภายในงาน Architect ’69 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 ณ บูธ TP05 อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 ทางเข้าที่ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี.