“JAS” ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สะท้อนแนวทางองค์กรยุคใหม่ตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยกระบวนการประชุมที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
การประชุมครั้งนี้นำโดย คุณวีรยุทธ โพธารามิก ประธานกรรมการ, ดร.คาล จามรมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล, ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณชาติชายพยุหนาวีชัย ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา, คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, คุณนิตย์ วิเสสพันธุ์ กรรมการ, คุณพสุชา วีรกิจการ กรรมการ และ คุณวรพรรณ จันทร์เพ็ญ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัทอย่างพร้อมเพรียง
ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และมีมติอนุมัติวาระสำคัญต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกวาระ สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นการต่อยอดศักยภาพธุรกิจในเครือ สร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารจัสมินฯ ถนนแจ้งวัฒนะ