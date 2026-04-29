หุ้นปิดพุ่ง 11.54 จุดรับ กนง.คงดอกเบี้ยตามคาด กลุ่มแบงก์-พลังงานหนุน จับตามุมมองเฟด

ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,491.74 จุด เพิ่มขึ้น 11.54 จุด (+0.78%) มูลค่าซื้อขาย 57,083.51 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยทำจุดสูงสุด 1,492.72 จุด และจุดต่ำสุด 1,475.30 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 334 หลักทรัพย์ ลดลง 132 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 199 หลักทรัพย์
นายธนเดช รังษีธนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้น ภาพรวมเป็นบวกในหุ้นหลายกลุ่ม อาทิ แบงก์ พลังงาน ปรับขึ้นมาได้ดี ยกเว้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่พักตัวหลังจากขึ้นมาแรง ตลาดอยู่ในช่วงติดตามการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ทำให้มีแรงเก็งกำไรตามงบ
ขณะที่ช่วงบ่ายคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1% ตามตลาดคาด และคงเป้าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจปี 69 ที่ 1.5% ยังเป็นการเติบโตที่ไม่มากนัก และมีมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวตามคาดการณ์ของหลายสำนัก ซึ่งประเด็นดังกล่าวส่งผลให้ Upside ของตลาดหุ้นไทยยังจำกัด
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดดัชนีแกว่งในกรอบแคบ ตลาดติดตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คาดว่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ย แต่ต้องติดตามมุมมองเศรษฐกิจ อีกทั้งระยะสั้นตลาดเก็งกำไรตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน เนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังไม่มีความชัดเจนและคาดเดาได้ยาก แม้การเจรจาจะยังไม่ลงตัวแต่การโจมตีไม่ได้ขยายความรุนแรง อย่างไรก็ตามต้องติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้น DELTA ซึ่งมีผลกับตลาดมาก พร้อมทั้งให้กรอบแนวรับ 1,470 จุด และแนวต้าน 1,500 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 3,417.40 ล้านบาท ปิดที่ 35.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 2,993.51 ล้านบาท ปิดที่ 151.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 2,865.77 ล้านบาท ปิดที่ 51.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,803.72 ล้านบาท ปิดที่ 312.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,068.57 ล้านบาท ปิดที่ 195.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท