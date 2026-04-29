SME D Bank เผยผลงาน Q1/69 ดึงเอสเอ็มอีถึงแหล่งทุน19,800ลบ.-เดินหน้าสนับสนุนใน 3 มิติสำคัญ

SME D Bank เผยผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2569 ช่วยเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤตพลังงาน พาเข้าถึงแหล่งทุนทะลุ 19,800 ล้านบาท สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 90,720 ล้านบาท พัฒนาเพิ่มศักยภาพกว่า 1,900 ราย พร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางใกล้ชิด ประคับประคองธุรกิจอยู่รอด ไปต่อได้ กว่า 5,590 ราย ขณะที่บริหาร NPLs มีประสิทธิภาพ เหลือเพียง 7.86% ประกาศพร้อมสานแนวทาง “ร่มที่กางแล้วไม่มีวันหุบ” ช่วยเอสเอ็มอีไทยต่อเนื่อง
นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวว่า ผลการดำเนินงาน SME D Bank ไตรมาสแรกของปี 2569 เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนกว่า 19,800 ล้านบาท สูงกว่า 11.75% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน (2568) ส่วนมากเป็นการเติมทุนให้แก่ผู้ประกอบการรายเล็ก วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย ก่อให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 90,720 ล้านบาท ช่วยรักษาการจ้างงานกว่า 541,700 ราย ขณะที่ยอดสินเชื่อคงค้าง (Outstanding) อยู่ที่มากกว่า 100,000 ล้านบาท สูงขึ้นกว่า 3.05% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะเดียวกัน สนับสนุน “ด้านพัฒนา” เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 1,900 ราย เน้นด้านการตลาด เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสธุรกิจผ่านช่องทางตลาดใหม่ เหมาะสมในยุคดิจิทัล รวมถึง แนะนำปรึกษาด้านลดต้นทุน ด้วยการใช้พลังงานสะอาด เทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างการเติบโตยั่งยืน ผ่านกิจกรรม Onsite เช่น เปิดตลาด SME D Market ให้ผู้ประกอบการออกบูธฟรี สอนการทำตลาดออนไลน์ และใช้ AI ยกระดับธุรกิจ เป็นต้น ควบคู่เติมทักษะผ่าน Online ด้วยแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank (dx.smebank.co.th) ใช้บริการสะดวกสบาย ทุกที่ ตลอด 24 ชม. โดยมีผู้ประกอบการสมัครสมาชิกและใช้บริการกว่า 5,370 ราย สูงกว่า 124% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน และมียอดสมาชิก สะสมรวมกว่า 50,660 ราย
สำหรับดูแลช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ให้สามารถประคับประคองธุรกิจได้ต่อเนื่องกว่า 5,590 ราย ส่งผลให้ภาพรวมบริหารจัดการสินเชื่อไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) มีประสิทธิภาพลดลงเหลือ ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2569 ประมาณ 7,857 ล้านบาท คิดเป็น 7.86% แบ่งเป็น NPLs ก่อนปี 2558 อยู่ที่ 5,127 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.13% และเป็น NPLs หลังปี 2558 อยู่ที่ 2,730 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.73% อีกทั้งให้ความสำคัญด้านบริหารความเสี่ยง ด้วยการตั้งสำรองอัตราส่วนเงินสำรองต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ สูงถึงประมาณ 158.52%
สำหรับการทำงานในช่วง 3 ไตรมาสที่เหลือของปีนี้ SME D Bank ยังคงยึดมั่นแนวทาง “ร่มที่กางแล้วไม่มีวันหุบ” อย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีก้าวผ่านวิกฤตไปได้ และวางรากฐานสู่ธุรกิจสีเขียวสร้างความยั่งยืนในระยะยาว มุ่งสนับสนุนใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ “1.มิติเข้าถึงแหล่งทุน” จัดเตรียมวงเงินรวมกว่า 20,000 ล้านบาท สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายเล็กและรายกลางเข้าถึงแหล่งเงินทุน อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 10 ปี ช่วยให้มีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจในภาวะวิกฤต รวมถึง สามารถยกระดับปรับตัวเพิ่มผลิตภาพ ก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
2.มิติช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง” ผ่านแนวทาง 3 ลด ได้แก่ 1. ลดเงินต้น 2. ลดอัตราดอกเบี้ย และ 3. ลดค่างวด โดยธนาคารจะพิจารณาตามความสามารถของกิจการ ช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีลดภาระการเงิน สามารถประคับประคองกิจการ รักษาการจ้างงาน สร้างโอกาสพลิกฟื้นกิจการ เริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้ง
และ “3.มิติยกระดับเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ” Upskill-Reskill สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ขยายตลาด เพิ่มรายได้ ลดภาระต้นทุนธุรกิจ พัฒนาสร้างรากฐานสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียว (Green Business) เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยกิจกรรม Onsite ควบคู่ Online ผ่านแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank ใช้บริการได้ที่ ตลอด 24 ชม.