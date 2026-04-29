ทองจ่อลุ้นแตะ$ 6,000 หลัง ต.ค. แม้ระยะสั้นผันผวนรอความชัดเจนนโยบายประธาน FED คนใหม่

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ กล่าวเตือนผู้ลงทุนระมัดระวังการลงทุนในระยะสั้น เพราะราคาทองอาจจะปรับลงอีก เนื่องจากช่วงนี้ราคายังผันผวนจากสถานการณ์ของสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางและนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกายังไม่มีความชัดเจน ซึ่งคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคม อาจจะมีประเด็นสำคัญซึ่งคนที่ลงทุนทองจะต้องติดตาม เพราะประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คนใหม่จะเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งต้องติดตามนโยบายการเงินว่าเป็นอย่างไร
"ช่วงนี้คนที่ติดดอยยังไม่กล้าซื้อเนื่องจากกลัวว่าราคาจะลงอีก และค่าเงินบาทถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ เพราะหากค่าเงินบาทเปลี่ยนไปราว 10 สตางค์ จะทำให้ราคาทองคำเปลี่ยนไปอีกราว 260 บาท"
อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวทองคำอาจจะพุ่งสูงถึง 6,000 เหรียญ ช่วงหลังเดือนตุลาคม