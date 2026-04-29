CCP เขียวปันผล 0.01 บาท-บริหารต้นทุนเชิงรุก

"ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี" เผยที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 69 อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.01 บาทต่อหุ้น มูลค่า 27 ล้านบาท ผ่านมติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 899.51 ล้านบาท เตรียมขยายธุรกิจ และรับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 68 กางกลยุทธ์บริหารต้นทุนเชิงรุก ปรับราคาสินค้าสอดคล้องตลาด มั่นใจสร้างความแข็งแกร่งยั่งยืนท่ามกลางเศรษฐกิจผันผวน
นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (CCP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 27.68 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 26.54 % ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พ.ค. 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พ.ค. 2569
พร้อมกันนี้ อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 692.01 ล้านบาท เป็น 899.51 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 830,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งและรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต พร้อมรับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและรายงานประจำปี 2568
นายอาทิตย์กล่าวเสริมว่า ทิศทางการดำเนินงานต่อจากนี้ บริษัทเดินหน้าเชิงรุกผ่านกลยุทธ์บริหารต้นทุนรอบด้าน ได้แก่ การกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบเพื่อลดความเสี่ยง การเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์เพื่อควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ รวมถึงการทยอยปรับราคาสินค้าให้สอดรับกับต้นทุนที่เปลี่ยนแปลง เพื่อรักษาสมดุลระหว่างความสามารถในการแข่งขันและอัตรากำไร แม้มาตรการดังกล่าวอาจกดดันอัตรากำไรในระยะสั้นบางส่วน แต่บริษัทมองว่าเป็นการยอมแลกเพื่อความแข็งแรงในระยะยาว ท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน