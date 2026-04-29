ไทยจ่อขาดดุลการค้าบานปลาย! สงครามฉุดส่งออกไปตอ.กลาง-นำเข้าแนวโน้มเร่งตัว

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ประเมินว่า ดุลการค้าไทย มีแนวโน้มแย่ลงอีกในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ เนื่องจามูลค่าการส่งออกไทย มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ก่อนจะชะลอตัวลงมาก หลังเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากสงครามอย่างเต็มที่ โดยการส่งออกมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สะท้อนจากข้อมูลเร็วการส่งออกของเกาหลีใต้ 20 วันแรก ในเดือน เม.ย.ที่ยังขยายตัวดี 49.4% โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ ที่ขยายตัวสูง 182.5%
กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทย กลายเป็นส่วนหนึ่งสำคัญของห่วงโซ่อุปทานโลก และจะเป็นปัจจัยสำคัญในการหนุนส่งออกไทยในระยะข้างหน้า ขณะที่จะมีแรงกดดันจากการส่งออกไปตะวันออกกลาง และเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากสงคราม โดยกระทรวงพาณิชย์ ประเมินว่า มูลค่าส่งออกไทยปี 69 จะขยายตัวได้ 3% ในกรณีฐาน (กรณีดีที่สุด 8% และกรณีแย่ที่สุด -3%)
ในทางกลับกัน SCB EIC มองว่า มูลค่านำเข้าไทย จะมีแนวโน้มเร่งตัวสูงต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำเข้าจากจีน และการนำเข้าสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นหมวดที่ขยายตัวสูงมาก่อนหน้านี้แล้ว นอกจากนี้ มูลค่าการนำเข้าไทยที่จะเร่งตัวในระยะข้างหน้า คาดว่าจะสะท้อนผลของราคาพลังงานโลกที่ปรับสูงขึ้นมาก หลังเกิดสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งไทยเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิ สูงถึงราว 8% ของ GDP มุมมองดุลการค้าไทยในปีนี้ จึงคาดว่าจะมีแนวโน้มแย่ลง
สำหรับภาพรวมส่งออกไทยเดือน มี.ค. 69 มีมูลค่า 35,157.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตสูง 18.7% จาก 9.9% ในเดือนก่อน และขยายตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ ภาพรวมมูลค่าส่งออกไทย ไตรมาสแรกของปีนี้ ขยายตัวต่อเนื่อง 17.6% ขณะที่มูลค่านำเข้าเดือน มี.ค. อยู่ที่ 38,496.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 35.7% สูงสุดในรอบ 51 เดือน เร่งขึ้นจาก 31.8% ในเดือนก่อน และสูงกว่าประมาณการ โดยภาพรวมมูลค่านำเข้าไทย ไตรมาสแรกของปี 69 ขยายตัวต่อเนื่อง 32.4%
ส่วนดุลการค้า (ระบบศุลกากร) เดือนมี.ค.นี้ ยังขาดดุลต่อเนื่อง -3,339.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่าที่ประเมินไว้ ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าสะสม ในไตรมาสแรกของปีนี้ -9,476.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ