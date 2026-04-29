โบรกแนะดักเก็บหุ้น Anti-Oil เข้าพอร์ตรับอานิสงส์ต้นทุนพลังงานขาลงยาวหลัง UAE ถอนตัวจาก OPEC

บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ ระบุว่า การประกาศถอนตัวจาก OPEC ของ UAE ซึ่งจะมีผล 1 พ.ค.69 ถือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งสำคัญของตลาดพลังงานโลก โดย UAE ต้องการทลายข้อจำกัดระบบโควตาการผลิตเดิม มุ่งหน้าสู่เป้าหมายการผลิตน้ำมัน 5 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี 2570 เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติ
แม้ระยะสั้นราคาน้ำมันจะยังทรงตัวสูงจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่องแคบฮอร์มุซ แต่ในระยะยาวการขาดสมาชิกหลักอันดับ 3 จะบั่นทอนเอกภาพของกลุ่มและเสี่ยงต่อการเกิดสงครามราคา ซึ่งจะกดดันให้ราคาน้ำมันโลกปรับฐานลงสู่สมดุลใหม่ที่ต่ำลง จาก "Structural Change" ที่จะกระทบต่ออุปทานและราคาน้ำมันในระยะกลาง-ยาวหาก UAE เร่งขยายกำลังผลิตน้ำมันออกสู่ตลาด
ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนจึงแนะนำให้นักลงทุนแบ่งพอร์ตเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แนะนำ "เก็งกำไรอย่างระมัดระวัง" กลุ่มพลังงานต้นน้ำ (PTTEP) ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ยังได้แรงหนุนจากภาวะ Supply Shock ในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งตลาดจะยังให้น้ำหนักกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันในตะวันออกกลางมากกว่าข่าวการถอนตัวของ UAE ในช่วงวันที่ 1 พ.ค. นี้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต้องเฝ้าระวังและกำหนดจุด Stop Loss ที่เข้มงวด หากมีสัญญาณการเจรจาหรือการเปิดเส้นทางเดินเรือ เพราะหากความตึงเครียดคลี่คลาย ตลาดจะวกกลับมา Discount ข่าวการถอนตัวของ UAE ทันที ซึ่งจะกลายเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นให้ปรับฐานแรงในลำดับถัดไป
ส่วนที่ 2 แนะนำ "ทยอยสะสมเพื่อการลงทุนระยะกลาง" กลุ่ม Anti-Oil ที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันที่ปรับลง หลัง UAE เป็นอิสระและขยายกำลังผลิต โดยเน้นไปที่กลุ่มขนส่ง (AAV BA THAI) กลุ่มวัสดุก่อสร้างและบรรจุภัณฑ์ (SCC SCGP) กลุ่มโรงไฟฟ้า (BGRIM GPSC GULF) กลุ่มเครื่องดื่ม (CBG OSP) ที่ราคาหุ้นยังถูกกดดันหนักจากประเด็นสงครามตะวันออกกลางในขณะนี้
ประเด็นต้องติดตาม (Watch List) ท่าทีของอิหร่าน: ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยในเส้นทางขนส่งน้ำมันหลัก และมติที่ประชุม OPEC+ (1 พ.ค. 69): สมาชิกที่เหลือจะตอบโต้การถอนตัวของ UAE อย่างไร? จะมีใครลดกำลังผลิตเพิ่มเพื่ออุ้มราคาหรือไม่