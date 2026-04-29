ก.ล.ต.เฮียริ่งเกณฑ์คุมเข้มลักษณะต้องห้ามผู้ถือหุ้นใหญ่ธุรกิจหลักทรัพย์-ดิจิทัลสกัดฟอกเงิน-ทุนเทา

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ผู้ประกอบธุรกิจ) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และยกระดับความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย
ปัจจุบันอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเฉพาะความผิดฐานฟอกเงิน ประกอบกับการขยายตัวของการประกอบธุรกิจข้ามกลุ่มอุตสาหกรรม (Cross-sector) ทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งอาจเปิดช่องให้บุคคลที่ไม่เหมาะสมเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมปัจจัยดังกล่าวทำให้การคัดกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
การประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. และการประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเดือนเมษายน 2569 ได้มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงลักษณะต้องห้ามของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุมพัฒนาการของความเสี่ยงในปัจจุบันยิ่งขึ้น เช่น ขยายขอบเขตการพิจารณาการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน รวมถึงฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูงทั้งในไทยและต่างประเทศ พิจารณาความผิดสำคัญในทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต. เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงจาก Cross-sector ที่เชื่อมโยงข้ามธุรกิจมากขึ้น
การปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้หลักเกณฑ์ลักษณะต้องห้าม และการพิจารณาปัจจัยความร้ายแรงของพฤติกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภทเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยจะมีการกำหนดบทเฉพาะกาล เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีระยะเวลาเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=1158 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=Njk4NERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: aurawan@sec.or.th gritchanut@sec.or.th และ witchulada@sec.or.th (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) หรือ jirapat@sec.or.th และ wasu@sec.or.th (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล) จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2569