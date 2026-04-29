บสย. ผนึก Soft Loan ออมสินค้ำประกันสินเชื่อ ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำฯ 3 ปีแรก

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า บสย.ร่วมกับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) “GSB พลิกฟื้นธุรกิจไทย” วงเงิน 100,000 ล้านบาท และสถาบันการเงินรัฐและเอกชน จัด “โครงการค้ำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ” ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ “บสย. Quick Big Win” วงเงิน 50,000 ล้านบาท ร่วมกับค้ำประกันยาว 7 ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 3 ปีแรก ปีที่ 4-7 ค่าธรรมเนียมต่ำเริ่มต้นเพียง 1% ต่อปี ตามวงเงินคงเหลือในปีที่ 4 ขณะที่โครงการค้ำประกันให้กับกลุ่ม “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ” ของธนาคารต่างๆ ดอกเบี้ยไม่เกิน 3.5% ต่อปี ซึ่งช่วย SMEs ประหยัดต้นทุน ลดภาระทางการเงิน เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ
ทั้งนี้ ปัจจุบันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของสถาบันการเงินต่างๆ ที่มี บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. Quick Big Win มีหลากหลายกลุ่ม ครอบคลุมทุกความต้องการของ SMEs ตั้งแต่กลุ่มรายย่อย Micro SMEs พ่อค้า แม่ค้า อาชีพอิสระ ไปจนถึงกลุ่ม SMEs ทั่วไป ที่ต้องการสินเชื่อตั้งแต่ 1 หมื่นบาท – 40 ล้านบาท อาทิ สินเชื่อ SMEs Recharge ของธนาคารออมสิน, สินเชื่อ sSME Smart shop ของธนาคารกรุงไทย, สินเชื่อเพื่อธุรกิจใหม่ ของธนาคารไทยพาณิชย์, สินเชื่อเขียวตบโต๊ะ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และสินเชื่อ Soft Loan พลิกฟื้น SMEs ไทย ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นต้น
สำหรับโครงการค้ำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ มุ่งช่วยผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย.ในต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐผ่านธนาคารออมสิน ช่วย SMEs รับมือเศรษฐกิจที่ผันผวน และวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ซึ่งทำให้ต้นทุนวัตถุดิบ การขนส่งพุ่งสูงขึ้น
“โครงการค้ำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จะช่วยให้ SMEs ทั้งกลุ่มที่ต้องการสินเชื่อเพื่อลงทุน ขยายกิจการ สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่ประสบปัญหา และอยู่ระหว่างการพลิกฟื้น สามารถประคับประคองและผ่านพ้นไปได้