TMI อนุมัติจ่ายปันผล พร้อมวางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติพลังงานโลก

TMI อนุมัติจ่ายปันผลเงินสด 0.01 บาทต่อหุ้น รวมกว่า 6.7 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าธุรกิจอย่างรอบคอบ เน้นประสิทธิภาพและนวัตกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน ฝ่าวิกฤติพลังงานโลก
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบ Physical meeting โดยมี ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้น 6,714,426.56 บาท กำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยถึงความผันผวนรุนแรงของพลังงานและสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง ว่า ภายใต้ความเสี่ยงดังกล่าว TMIมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ โดยเน้นประสิทธิภาพและการปรับโครงสร้างต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการเงิน การลงทุน และการดำเนินงาน พร้อมพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน